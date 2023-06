Crescono gli scomparsi "In un anno sono dieci E quasi tutti minorenni Famiglie lasciate sole"

di Matteo Radogna

Storie di estenuanti ricerche che spesso e purtroppo si risolvono nel nulla. Minori, adulti e anziani di cui si perdono le tracce. E le famiglie vivono nell’angoscia. "Perdere, ad esempio, una figlia o un fratello, senza sapere perché, senza un luogo su cui ricordare, senza una risposta che conforti il dolore: peggio della morte c’è non sapere", sottolinea la presidente dell’associazione Penelope, Marisa Degli Angeli. E quando chi amiamo scompare un senso di impotenza ci logora, incessantemente. Tra il marzo 2022 e l’aprile 2023 a Ferrara sono scomparse dieci persone, soprattutto minori stranieri tra i 15 e i 17 anni. Il trend di chi fa perdere le proprie tracce è in aumento rispetto al 2021: l’incremento riguarda i minori stranieri per l’85% (quasi tutti introvabili) e il restante italiani (tutti ritrovati). Nell’82% dei casi si tratta di allontanamenti volontari mentre le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%. Ci si allontana, come spiegano gli inquirenti, da problemi personali e lavorativi, da debiti, da situazioni pericolose con parenti oppure compagni persecutori. Non manca, anzi ormai è diventato un fenomeno drammatico, il tema dei giovanissimi migranti, soprattutto tunisini ed egiziani che si allontanano dalle abitazioni e dalle comunità. Nell’ultimo anno, a Ferrara, le denunce di minorenni stranieri scappati da case e comunità hanno raggiunto un incremento del 60%; i ragazzini vagabondi percorrono Ferrara come il resto della regione esposti ai predatori e alla delinquenza; se le provenienze dal Marocco sono calate, quelle da Tunisia ed Egitto hanno assunto tragici connotati.

Degli Angeli ha una sua teoria: "L’Italia è un luogo di passaggio. Questi minori arrivano con i gommoni, poi giunti nel nostro Paese raggiungono altre mete sparendo nel nulla". E poi ci sono dei miti da sfatare: nell’immaginario collettivo chi scompare lo fa trasferendosi in luoghi lontani di solito caraibici. In realtà, per sparire bastano mete vicine come nel’Est Europa. In ogni caso, qualsiasi sia la destinazione, le famiglie, in molti casi, restano sole e non sanno cosa fare quando un parente si volatilizza.

E per questo nasce l’associazione Penelope aperta da vent’anni in Emilia Romagna. "Le famiglie ci contattano – spiega Degli Angeli –, poi le aiutano a fare la denuncia dai carabinieri. Il nostro compito è di tenere accesi i riflettori su ogni caso affinché le istituzioni non gettino la spugna. Il problema è che spesso vengono abbandonate le ricerche. L’obiettivo, il principale motivo per il quale tutti i giorni siamo qui, è dare un contributo affinché ogni grido di dolore che invoca un ‘Dove sei?‘ si trasformi un urlo di gioia per testimoniare che ‘E’ tornato!’". La stessa Degli Angeli ha perso un familiare: "Mia figlia Cristina Golinucci, sparì nel nulla nel 1992. Aveva 22 anni e il giorno della sua sparizione avrebbe dovuto raggiungere il convento dei frati cappuccini di Cesena". Da qui il buio, anche se Degli Angeli ha una teoria: "L’hanno uccisa e ora il mio scopo nella vita è trovare il corpo e dargli degna sepoltura". Una tragica vicenda che ha forgiato questa donna e "mi permette ogni giorno di comprendere le famiglie che stanno provando il mio stesso dolore. A Ferrara mi sono occupata del caso di Luigi Turolla scomparso undici anni fa a Goro. Le ricerche però sono state infruttuose. Il motivo? Servono degli esperti, un pool di persone specializzate nel trovare gli scomparsi. Questa è la mia proposta".

Per l’avvocato dell’associazione, Barbara Iannuccelli, le ricerche spesso non partono per la mancanza di elementi importanti nelle denunce: "Le famiglie sono quasi tutte alla prima esperienza quando si tratta di segnalare la sparizione di un parente. Spesso nelle denunce mancano elementi fondamentali che non permettono di configurare un reato. Tutto viene derubricato come ’allontanamento volontario’. in questo modo le Procure non possono attivare quegli strumenti che permettono di fare le indagini come, ad esempio, un’analisi semplice di un cellulare. Una denuncia fatta bene crea un ’alert’, cioè mette in guardia sull’esistenza di un reato. Se i famigliari sono perdonabili, non lo sono nella stesura delle segnalazioni le forze dell’ordine che dovrebbero aiutarli".