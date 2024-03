"Crescono le disabilità gravi. Per i fragili fondi per 100mila euro"

Persone non autosufficienti, bisogni primari e necessità, anziani e disabili gravi: c’è una rete che unisce i fondi regionali destinati alle persone non autosufficienti a quelli che destina il comune. Servizi messi in campo e dimostrati uno ad uno nelle rendicontazioni. Sono fondi in aumento, sia per il numero di anziani che cresce sia per chi dimostra di appartenere ad una fascia di reddito che non gli permette di farcela da solo. Ecco dunque che da una determina del Comune, che ha per oggetto "Accertamenti di entrate rimborsi da Ausl e Fondo Regionale per la non autosufficienza" si apprende che l’Amministrazione Comune ha "provveduto a richiedere all’Ausl di Ferrara, il rimborso sul Frna e Fna delle somme relative ai servizi prestati a favore di utenti anziani e disabili non autosufficienti per un totale di 141.7999 euro per lo scorso anno, di cui 56 mila euro già accertati". Servizi già erogati, prestati, forniti e dimostrati, che l’Ausl accerta e in parte attraverso il Fondo Regionale per la non autosufficienza rimborsa. Tutto il resto lo mette il comune.

Nei servizi sociosanitari infatti, una parte la rimborsa l’azienda sanitaria, mentre il resto è la quota sociale che prevede una tariffa che a seconda della fascia Isee viene pagata dal comune e dall’utente. Questa quota comprende ad esempio il servizio dei trasporti alle strutture sanitarie, i pasti a domicilio, l’assistenza domiciliare. Nelle rendicontazioni ad esempio, tra le quote più alte, che indicano i bisogni, ci sono più di 38 mila euro per il sostegno alle fragilità di disabili gravi e più di 56 mila euro di rimborso per chi viene assistito dal Centro Cervisia, ma sono solo alcune delle voci. Per rientrare nei fondi, serve la disabilità grave e gravissima, la non autosufficienza. Ci sono interventi sanitari e domiciliari che possono anche essere interamente rimborsati. Per i primi trenta giorni dopo le dimissioni dall’ospedale ad esempio, il fondo prevede il rimborso totale del ricovero in una struttura specializzata per l’accoglienza nel passaggio che anticipa il ritorno a casa mettendo in atto assistenza ma anche riabilitazione. Una programmazione molto complessa per il Comune e diversificata voce per voce.

Claudia Fortini