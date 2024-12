Crescono le spese legali: "Dobbiamo difenderci"

Contenziosi legali e amministrazione comunale. Vigarano aumenta da 160mila euro a 200 mila euro, la cifra prevista. Saranno accantonati in estate in sede di consuntivo di bilancio. Ma intanto nei giorni scorsi in sede di approvazione li ha inseriti tra le voci. "Quando è necessario occorre difendersi per salvaguardare i diritti dei cittadini". Parola del sindaco di Vigarano Mainarda Davide Bergamini che risponde all’attacco dell’opposizione. Agnese De Michele infatti, della lista civica ‘Costruiamo il futuro con te’ durante l’assiste aveva sollevato domande e perplessità. "Ho chiesto informazioni sul fondo contenzioso – sottolinea la De Michele - sul perché sia stato aumentato e se sia stata stilata una lista dei contenziosi aperti. D’altronde per poter quantificare correttamente l’entità del fondo in questione – aggiunge - è necessario sapere sia il numero delle cause in corso sia il rischio di soccombenza per ciascuna di esse. Avevo già fatto presente, in un precedente consiglio, la normativa in proposito. L’assessore Ennio Bizzarri ha fatto un gran giro di parole ma non mi ha risposto completamente. Intanto i contenziosi sono in continuo aumento". La replica del sindaco Bergamini è lampante: "Non viviamo per fare causa alla gente – ribatte il sindaco -. Quando troviamo buon senso cerchiamo di risolvere tutto senza andare in contenziosa, se però tutto questo non si trova, l’ente ha il dovere di difendersi e dare incarichi a studi legali. Per non dover pagare quello che non ci spetta dobbiamo essere supportati". Bergamini ne è convinto: "Ogni volta che Comune ha bisogno di difendersi da un attacca o se ha il diritto di riscuotere cifre che gli spettano – sottolinea – se non lo facesse sarebbe non fare l’interesse dell’ente e dei cittadini". Tra le recenti cause andate a buon fine per il Comune , c’è quella che riguardava la gestione passata della Casa della Musica di Vigarano Pieve. L’associazione che la gestiva in passato aveva un contenzioso, legato ad utenze e servizi non resi, con il comune, di 62 mila euro. E’ stato trovato un accordo transitivo proposto dal giudice, che rende al Comune 40 mila. Restano altre cause aperte. Alcune, come quella del polo scolastico, che dopo la costruzione ha rivelato infiltrazioni e forti criticità, sono ampie e il Consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice, dopo più di unno di lavoro, sta per depositare la sua relazione. C’è poi un nuovo ingresso tra i contenziosi legali. E’ quello con la ditta che sta costruendo la sezione primavera. Resta poi aperta la causa intessuta da un privato sulla ristrutturazione post sisma di una casa. Dall’assessore Bizzarri la linea seguita: "I fondi – ribadisce - sono stati accantonati nel caso dovessero servire". Dal sindaco Bergamini il contrattacco politico alla De Michele: "La De Michele deve scegliere quale linea prendere – ribatte il sindaco – . Perché se non aumentiamo il fondo dice che è troppo basso. Adesso che lo abbiamo fatto ci accusa".

Claudia Fortini