Cricket per favorire l’inclusione: "Vogliamo creare una squadra"

L’inclusione si può ottenere anche con lo sport. Sbarca il cricket ad Argenta: un’occasione per scoprire uno sport che unisce culture. E’ il secondo sport di squadra più praticato al mondo, è ancora poco conosciuto e spesso sottovalutato in Italia. Eppure, ha la straordinaria capacità di accorciare le distanze culturali e abbattere i preconcetti dell’immaginario collettivo. Non è solo un gioco, ma una vera e propria disciplina sportiva, capace di trasmettere valori come il fair play, il rispetto reciproco e l’integrazione. Troppo spesso etichettato come uno sport elitario, noioso e incomprensibile, il cricket è in realtà una realtà viva e dinamica, che aspetta solo di essere scoperta. E’ lo sport più amato dai pakistani, che ad Argenta annovera una colonia piuttosto numerosa, concentrata soprattutto a Consandolo e ad Argenta, che poi sono le località in cui ci sono le stazioni ferroviarie che collegano gli immigrati alla cintura industriale di Bologna. Ad Argenta hanno pensato che è meglio governare il fenomeno che reprimere, in modo da favorire l’integrazione. Per approfondire la conoscenza di questo affascinante sport e del movimento che lo sostiene in Italia, nei giorni scorsi nel Centro Culturale Cappuccini, si è volto un incontro aperto a tutti gli appassionati di sport e ai curiosi. Il presidente della Federazione Cricket Italia, Fabio Marabini, ha guidato i partecipanti in un viaggio attraverso le radici storiche del cricket e le sue prospettive future, con un’attenzione particolare alla possibilità di costituire una squadra di cricket nel comune di Argenta. L’obiettivo è far conoscere questo sport agli argentani e valorizzarlo come strumento di integrazione per le comunità straniere presenti sul territorio, che già praticano questa nobile disciplina. Anche il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha sostenuto questa iniziativa, riconoscendo nel cricket un’importante opportunità per il territorio: "Il cricket può favorire l’integrazione e arricchire il panorama sportivo locale. Eventi come questo sono fondamentali per avvicinare la comunità a discipline meno tradizionali, ma dal grande valore sociale e culturale." L’appuntamento al Mercato Centro Culturale è stato anche un primo passo per valutare la creazione di una squadra di cricket ad Argenta, dando vita a un progetto sportivo inclusivo e innovativo. Franco Vanini