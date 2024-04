Criminalità, falsi pentiti e la colonizzazione del Nord

Caro Carlino

Mi riferisco alla ’migrazione’ che di migrazione vera e propria si tratta di certi personaggi collusi e in odore di mafia che, dopo aver violato la legge in modo oserei dire sfacciato e ampiamente verificato con condanne sempre irrisorie se non ridicole, assumono la decisione di collaborare con la giustizia e così farla franca a modico prezzo. Le cronache descrivono intere zone del nord ’colonizzate’ da certa gente perlomeno ambigua se non sospetta ... Questi individui non sono per nulla pentiti, anzi tutt’altro, tradiscono i loro ’patti’ criminali e, per la loro sicurezza personale e non per altro, cercano accordi assurdi con le autorità sempre deboli e accondiscendenti, per accasarsi nei pressi di caserme e altre sedi di loro piacere. Attenzione, estrema attenzione a questo fenomeno ormai, ahimè, irreversibile e consolidato, dovremmo un po’ tutti avere, in primis ai sindaci che a mio modo di vedere, dovrebbero essere molto più attenti e severi verso questa gente.

***

LA RACCOMANDATA,

SIAMO RAMMARICATI

In riferimento alla lettera ’La raccomandata e l’avviso in buchetta. Noi, sempre in casa’. Poste Italiane, rammaricata per l’accaduto, rassicura i cittadini di Mesola sull’attenzione e la professionalità dei portalettere, che garantiscono un servizio in linea con gli standard di qualità aziendali. Nel caso oggetto della segnalazione, le verifiche hanno evidenziato che negli ultimi due mesi non si sono registrati invii di posta registrata destinati al lettore e a sua alla moglie, pertanto non è stato

possibile approfondire il singolo episodio.