Domani alle 10, al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, in Corso Ercole d’Este, n. 37, si svolgerà un seminario dal titolo ’Colpe di stato, atto II.

Crimini nazisti e immunità degli Stati di nuovo davanti alla Consulta’ Al centro dell’incontro il tema dei risarcimenti chiesti dalle vittime italiane del nazismo a carico della Germania. A fronte delle procedure già avviate, in sostanziale seguito di un’altra storica sentenza della Corte (la n. 2382014), il Governo italiano ha adottato il decreto legge n. 362022 che ne ha determinato l’estinzione automatica. A titolo di compensazione è stato predisposto un Fondo di ristoro di cui ancora, ben oltre i termini stabiliti dallo stesso decreto, non si sa pressoché nulla. Il Tribunale di Roma ha pertanto sollevato una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, denunciando la violazione del diritto alla tutela giurisdizionale delle vittime (articolo 24 Costituzione). Il seminario sarà introdotto dalle relazioni della professoressa Paola Torretta (costituzionalista dell’Università di Parma) e del professor Francesco Salerno (nella foto, internazionalista, già ordinario dell’Università di Ferrara). I testi dei loro interventi – in versione provvisoria – saranno resi disponibili a ridosso della data dell’incontro nel sito dei Seminari preventivi ferraresi www.amicuscuriae.it. Nel medesimo sito vengono pubblicati tutti i materiali e tutte le informazioni riguardanti l’incontro.

re. fe.