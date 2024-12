Crisi aziendali e occupazione a Ferrara: il prefetto Marchesiello analizza le sfide

Crisi aziendali come Bendin e Berco ed ex Tollok sono le principali sfide che attendono Ferrara, con preoccupazioni per la situazione occupazionale. Il prefetto Massimo Marchesiello sottolinea i sintomi di una crisi grave, come la chiusura di attività e il calo demografico. La Zls potrebbe migliorare le infrastrutture, mentre si spera che i tavoli ministeriali aiutino a superare la fase congiunturale.

Nel settore agricolo, si cerca di attenuare le criticità e stimolare risposte dagli enti competenti. La cultura e il turismo sono visti come settori trainanti su cui puntare.

Il granchio blu ha colpito l'economia costiera, ma con la nomina di un commissario e strategie di contenimento, si cerca di rispondere alla crisi. La collaborazione con la prefettura di Rovigo è fondamentale per affrontare le criticità.

Per la sicurezza, la zona Gad è stata riqualificata, ma lo spaccio si è spostato altrove. La collaborazione con il Comune e le forze dell'ordine è essenziale per debellare il fenomeno.

In tema di sicurezza stradale, la prefettura è attiva nell'educazione dei giovani, promuovendo il rispetto delle regole e l'uso consapevole dei mezzi di trasporto.

Palazzo Giulio d'Este è sempre più aperto ai cittadini per eventi culturali, con iniziative che valorizzano il patrimonio e le associazioni di volontariato.

La provincia di Ferrara fatica a fare sistema, ma il prefetto auspica un maggiore dialogo tra le istituzioni per ottenere benefici economici complessivi.

Infine, sul fronte del caporalato, si lavora per creare un sistema alternativo che migliori l'incontro tra domanda e offerta di lavoro agricolo, in collaborazione con l'Inps.