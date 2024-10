Crisi Berco e Tollok, ok al documento per sostenere i lavoratori

Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato dalla minoranza la scorsa seduta del 15 ottobre, "per sostenere una risoluzione positiva delle vertenze sindacali in corso nelle aziende Berco e Rexnord Tollok, difendere e implementare i livelli occupazionali in Provincia di Ferrara". Documento al quale è stato chiesto e ottenuto, dal presidente Daniele Garuti (foto) prima e dal consigliere Edoardo Accorsi successivamente, l’inserimento di un emendamento. "Oltre a queste – è il testo –, sono motivo di ulteriore apprensione e preoccupazione le situazioni che riguardano le sorti di realtà aziendali come la Fox Bompani, altre imprese nell’area centese e l’indotto complessivo dell’intera provincia". Il documento è teso a impegnare l’amministrazione che ha sede in Castello Estense a sostenere la mobilitazione promossa dai sindacati per la tutela dei livelli occupazionali ed esprime solidarietà a lavoratrici e lavoratori coinvolti. Testo che prosegue esortando presidente della Provincia, Regione e Governo a farsi parti attive nelle varie vertenze, a partire da quella di Berco e Rexnord, e chiede espressamente al presidente della Provincia di convocare la Consulta provinciale dell’economia e del lavoro per fare il punto sullo stato di salute del sistema produttivo ferrarese".