Crisi Berco, scatta la solidarietà

Si sono svolte ieri, presso lo stabilimento Berco di Copparo, le assemblee per presentare l’accordo per l’utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria con causale contratto di solidarietà, che coprirà i mesi da novembre 2023 a inizio aprile 2024. Proprio il contratto di solidarietà è lo strumento che è stato concordato a seguito dell’incontro tra la Direzione aziendale, le segreterie territoriali di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) che si è tenuto lo scorso 20 ottobre, allo scopo di fronteggiare la situazione di difficoltà che sta attraversando l’azienda, garantendo al contempo la tenuta occupazionale. "L’accordo definito – spiegano le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Rsu Berco in una nota - ha previsto un utilizzo ridotto rispetto alle percentuali massime di sospensione previste per legge, pari al 45% collettivo e al 70% individuale massimi. Anche sotto il profilo della tutela salariale, l’accordo prevede trattamenti di miglior favore rispetto a quelli previsti per legge: garanzia di maturazione integrale della tredicesima mensilità e del premio feriale". La delegazione sindacale tutta esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto "perché, pur in una situazione di difficoltà e di riduzione dei volumi produttivi – prosegue il comunicato -, garantisce una tenuta occupazionale di lungo respiro, per lavoratrici e lavoratori che negli ultimi quindici anni hanno già pagato in maniera pesante crisi continue che hanno ridotto di oltre il 50%".

v.f.