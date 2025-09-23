Crisi Berco, segnali di speranza. Uscite volontarie, c’è una proroga: "Priorità è la tutela degli operai"

Continuità e responsabilità. Ma, soprattutto, una proroga sulle uscite volontarie. Sono i segnali che arrivano dal confronto sindacale in Berco. Nella giornata odierna le sigle metalmeccaniche Fim, Fiom e Uilm, insieme alle Rsu di stabilimento, hanno incontrato la direzione aziendale di Berco. Sul tavolo, il tema delicato della gestione degli esuberi. L’esito: un accordo che proroga il piano di uscite volontarie incentivate fino al 20 marzo 2026, con decorrenza delle cessazioni fissata per il 29 marzo. Nessun cambiamento nelle condizioni economiche già previste nei precedenti accordi, ma una finestra più ampia per i lavoratori che intendono cogliere l’opportunità di un’uscita accompagnata da un sostegno economico.

"Abbiamo scelto la via della responsabilità – commenta Patrizio Marzola, segretario Fim Cisl di Ferrara – perché in questa fase la priorità resta tutelare le persone. Non ci sono obblighi, non ci sono imposizioni: l’adesione resta libera e volontaria. Ma diamo una possibilità concreta a chi si avvicina alla pensione o ha altri progetti personali di compiere una scelta consapevole e serena". Secondo i dati forniti al tavolo, le adesioni raccolte fino ad oggi sono state 78, a fronte di 62 uscite già perfezionate. Numeri che incidono sul quadro complessivo dei 247 esuberi dichiarati inizialmente: restano 169 posizioni ancora da gestire.

"La proroga ci consente di diluire nel tempo eventuali nuove uscite – spiega Marzola – evitando soluzioni traumatiche e garantendo trasparenza, equità e un accompagnamento individuale lungo tutto il percorso". Il rinvio, nelle intenzioni delle parti, non è solo un modo per alleggerire l’impatto sociale della riorganizzazione, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare la prospettiva industriale. "Ogni mese che guadagniamo sul fronte del tempo – osserva il sindacalista – è utile per favorire processi di riconversione, formazione e aggiornamento professionale, ma anche per consolidare eventuali alleanze industriali oggi in fase di interlocuzione".

Il prossimo passaggio istituzionale è il 29 settembre quando le parti torneranno al tavolo di monitoraggio convocato al Ministero. Lì sarà fatto il punto sullo stato delle adesioni e sulle possibili sinergie strategiche in grado di garantire prospettive di stabilità occupazionale. La cornice resta quella di una vertenza complessa, in cui si intrecciano esigenze aziendali di riorganizzazione e rivendicazioni sindacali di tutela. "La partita non è chiusa", conclude.