Crisi Berco, tir bloccati e operai ai cancelli

FranzoniIl clima è molto teso alla Berco. Lo si percepiva dagli sguardi dei lavoratori che sin dal mattino di ieri si sono riuniti davanti alla portineria ovest dello stabilimento, cui si accede da via del Lavoro, per la prima giornata di sciopero con presidio dopo l’annuncio della disdetta del contratto integrativo da parte dei dirigenti del gruppo che fa capo alla multinazionale Thyssenkrupp. Lungo la strada, la fila di camion in attesa di poter varcare il cancello dell’azienda è stata bloccata dalla pacifica protesta dei dipendenti che, al termine delle assemblee di lunedì, hanno dato mandato alle organizzazioni sindacali di proclamare la mobilitazione. Un segnale forte, che apre un ulteriore capitolo della delicata vertenza aperta a ottobre, e rimarrà acceso fino al 13 febbraio, data del nuovo incontro al Ministero, chiamato a salvaguardare occupazione e salari. Ma l’annuncio della disdetta del contratto integrativo, come già sottolineato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, rischia di minare il confronto.

"L’azienda – così il segretario provinciale Fiom, Stefano Bondi – continua a metterci davanti ad atti unilaterali, pretendendo che le organizzazioni sindacali avvallino scelte senza discuterle. Inaccettabile. Riteniamo che l’attuale situazione produttiva vada affrontata con il ricorso agli ammortizzatori sociali disponibili e, al contempo, avviando un serio ragionamento sulle soluzioni che possano tutelare occupazione e garantire prospettive allo stabilimento. Senza ricatti". L’auspicio è che i dirigenti si presentino al tavolo al Ministero "per aprire un vero confronto". Per Massimo Musacci (Rsu Fiom), la disdetta dell’integrativo "è lesiva della dignità di lavoratrici e lavoratori. La situazione è critica" ed è questa la motivazione che ha condotto a proclamare la mobilitazione "con modalità che consentano di mantenere accesi i riflettori sulla grave situazione – spiega Riccardo Ravalli (Rsu Fim) – cercando al contempo di non gravare troppo sui salari. Speriamo di indurre l’azienda a fare un passo indietro e avviare un confronto per individuare le migliori soluzioni per la salvaguardia dell’occupazione".

Cita amaramente il ritornello di una celebre canzone di Vasco Rossi, Simone Tumiati (Rsu Uilm): "Siamo ancora qua… eh già! Perché dopo aver avviato un confronto sulla rinegoziazione del contratto integrativo, l’azienda ha rotto il tavolo annunciando l’intenzione di disdire il contratto integrativo dal 1° marzo. A questo si aggiungono i nodi ancora insoluti sul numero di esuberi e sui contenuti del Piano industriale che ci sono stati solo parzialmente illustrati. Ci sentiamo presi in giro. Occorre, invece, tutelare i livelli occupazionali dell’azienda, utilizzando gli ammortizzatori sociali che sono disponibili e avviare un serio confronto sulla situazione. Questa è l’unica strada, se si vuole garantire un futuro a Berco". Queste, dunque, le rivendicazioni da parte dei lavoratori, delle segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e delle Rsu che proseguiranno con la modalità dello sciopero "a scacchiera" anche nei prossimi giorni, per spingere l’azienda a compiere un passo indietro tramite il ritiro dell’atto unilaterale e cercare di riallacciare un confronto con molteplici obiettivi: scongiurare licenziamenti, garantire tutele salariali, dare un futuro ad una importantissima realtà produttiva che dà lavoro a persone non solo di Copparo e del Ferrarese, ma anche dei vicini comuni veneti e, non da ultimo, garantire la tenuta economica e sociale del territorio in cui è strategico la presenza di Berco.