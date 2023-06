"Crisi Bompani, basta attaccare i sindaci"

È stata sottoscritta un’intesa per l’uscita dalla crisi della storia azienda di elettrodomestici Fox Bompani. Tuttavia nell’assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento organizzata dalla Fiom sono stati chiamati in causa le amministrazioni locali, responsabili secondo i lavoratori e il sindacato di essere stati poco presenti e solidali. Non si aspettava un giudizio così severo il sindaco Elena Rossi: "Sono molto avvilita – è il mesto commento del primo cittadino di Ostellato – ci ho messo tanto impegno, evidentemente non è stato apprezzato. Ci sono rimasta molto male, sono due anni che frequento i tavoli istituzionali e ho partecipato più volte al presidio".

C’era anche lei all’incontro in Regione, felice per lo sblocco della vertenza sindacale e l’imminente riapertura della produzione. "Le prospettive sono positive – è la sua analisi – siamo tutti molto fiduciosi che il piano industriale andrà a buon fine. Entro agosto o settembre potrà riprendere la produzione, anche se tutti speriamo si cominci anche prima. Chiaramente gli stipendi arretrati dovranno essere pagati prima di ricominciare a produrre, così come si è stabilito in Regione". Il primo cittadino ostellatese Elena Rossi lunedì scorso era in prima fila davanti ai cancelli dell’azienda, al fianco dei lavoratori, per il centesimo giorno di presidio, convocato dai sindacati. "Finora i lavoratori hanno fatto uno sforzo enorme, adesso potranno dire finalmente che gli sforzi di questi cento giorni consecutivi sono stati premiati". Molto più presente al presidio organizzato dalla Fiom davanti ai cancelli per 105 giorni consecutivi l’ex assessore e ora referente di Prc e dell’Anpi di Ostellato, Daniela Fuschini. Spesso portava le paste alla decina di volontari che con ogni tempo manifestava la volontà di salvaguardare il posto di lavoro.

Aveva lallestito sul piazzale anche un mercato solidale, che ha permesso di raccogliere 412 euro, devoluti a un’associazione che aiuta gli alluvionati del Bolognese. "Ho partecipato quando potevo – afferma Fuschini – sono sempre stata al fianco di chi lotta per difendere il posto di lavoro. L’intesa raggiunta al tavolo istituzionale in Regione è un risultato, comunque un passo avanti. Chiaro che se le banche non riescono a sostenere Vento nel suo piano industriale sarà tutto inutile".

Franco Vanini