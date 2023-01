Crisi demografica, disuguaglianze e lavoro "Impegno della Cgil per il futuro del territorio"

di Federico Di Bisceglie Crisi demografica, discriminazioni, fragilità. Retribuzioni, esigenze di confronto e, soprattutto, unità del mondo sindacale. Il fil rouge del discorso congressuale della segretaria generale della Cgil, Veronica Tagliati è condensato nella parte conclusiva: "Siamo chiamati a continuare a lottare, perché le nuove generazioni possano avere la speranza di un futuro migliore". La sala del cinema Apollo è gremita. La fase congressuale della Cgil è suggellata da un impegno, da una visione che proietta verso l’avvenire. Nel solco di Gramsci. Perché, come cita Tagliati, "odio gli indifferenti, odio chi non parteggia". Il lessico e i riferimenti sono saldamente ancorati a sinistra. Ma, come ammonisce la segretaria, "non spetta alla Cgil ricostruire la sinistra. è però una responsabilità della Cgil custodire i valori e le proposte della sinistra, farli vivere, perché questo patrimonio non vada disperso". Ma andiamo ai discorsi di merito. O meglio ai "limiti strutturali" e alle "fragilità economiche" del territorio. "La crisi demografica – scandisce Tagliati – è forse l’aspetto più evidente della fragilità e polarizzazione del territorio, capace di condizionare l’economia locale, dalla domanda di beni e servizi fino alla tenuta dell’offerta di lavoro". Sotto il profilo metodologico, la segretaria della Cgil identifica nel Patto per il...