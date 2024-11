Crisi, dramma senza fine: "Le famiglie in ginocchio"

Miete vittime anche tra i più giovani. La crisi, ritenuta responsabile della chiusura di molte imprese, non guarda in faccia all’età o al sesso. E non da oggi. Le cronache danno notizie di padri di famiglia che in poco tempo hanno perso la loro unica fonte di reddito ma anche di ragazzi che il lavoro sono dovuti andarlo a cercare lontano da casa o di giovanissimi che per dare una mano ai genitori hanno abbandonato gli studi. I ‘senza futuro’ aumentano ogni giorno nel mondo sferzato dalla crisi economica. Messi in ginocchio dalle aziende che chiudono, dalle fabbriche che tagliano gli organici, dai consumi che calano, dalla produzione che non riparte. Ieri mattina nelle vie di Copparo fino alla piazza della città, ha sfilato il malcontento del settore metalmeccanico. In primis, i casi di Berco e Tollok, ma, appena dopo la punta dell’iceberg, non mancano le aziende nel Ferrarese giunte al bivio, che faticano a progettare un futuro. Dietro i tagli, famiglie intere con mutui da pagare. E sono queste le storie che ieri si rincorrevano durante il corteo organizzato dai sindacati confederati.

C’è chi, ad esempio, lavora con il marito alla Berco come Stefania Pellizzola (nella foto): "Fui assunta 18 anni fa, lo ricordo ancora come se fosse oggi. Anche il mio compagno è un dipendente della stessa impresa e siamo, ovviamente, molto preoccupati. Da quando siamo stati assunti a Berco è iniziata una vera e propria odissea tra cassa integrazione ed esuberi. Prima nel 2013 eravamo 2.400, poi il primo taglio di 600 dipendenti. Adesso si parla di altre 480 persone che se ne dovrebbero andare. Il tutto accade in una provincia avara di posti di lavoro, soprattutto per i meno giovani". Le fa eco Daniela Castaldini: "Da 25 anni lavoro alla Berco e vivo da sola. A 55 anni è quasi impossibile trovare un’altra occupazione stabile. Del resto, hanno parlato di indennizzi di 50mila euro lordi per ogni lavoratore che se ne andrà. Si parla di circa 37mila euro netti. E a tutto questo si aggiunge che sono lontanissima dalla pensione".

Mauro Trevisani, 47 anni, ricorda la data di assunzione alla Berco: "27 maggio 1997, e da quel giorno è passata una vita intera. Perdere il posto? Ho ancora 29 anni di mutuo da pagare e il finanziamento della macchina. Mia moglie non trova lavori stabili e abbiamo due figlie. i miei genitori mi danno una mano, ma non mancano le difficoltà". Vito Copurtino, 57 anni, lavora da 25 anni alla Berco: "Nella mia famiglia siamo monoreddito e abbiamo un mutuo. Mia moglie non lavora e abbiamo una figlia che fa l’università. La crisi? l’abbiamo aiutata perché nel reparto ’alesatura maglie’ dove lavoro, non ho mai visto innovazioni e miglioramenti. Solo tagli che hanno peggiorato la situazione". Alla manifestazione c’erano lavoratori di altre imprese come Luca Fiorini della Rsu Basell: "Stanno chiudendo gli impianti del cracking in Italia, che servono alle nostre aziende per ottenere la materia prima. Il futuro per noi non è roseo". Cristiano Bersanetti lavora a Yara: "I costi energetici ci stanno strangolando. L’impianto si è già fermato per 10 e 4 mesi".