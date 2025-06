Crisi Spal, l’opposizione alza la voce: "Consiglio comunale straordinario. Questa fase va affrontata insieme"

"Un consiglio comunale straordinario, per lavorare insieme e condividere un percorso per superare la crisi della Spal". Si tratta della proposta formulata dai gruppi consiliari di minoranza, Partito Democratico, Civica Anselmo, Civica la Comune e M5S. Il tutto annunciato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del capogruppo del Pd Massimo Buriani e i consiglieri comunali Fabio Anselmo e Leonardo Fiorentini per Civica Anselmo. Un incontro da cui è emersa la volontà di condividere un percorso tra minoranza e maggioranza, al fine di trovare una soluzione alla crisi della Spal. Il capogruppo Buriani ha ricordato come: "La Spal nella sua storia ha attraversato diversi momenti di crisi al cui superamento hanno contribuito sempre attivamente i sindaci e gli assessori allo sport delle amministrazioni precedenti, coinvolgendo generalmente tutte le forze politiche e l’imprenditoria ferrarese. Nel mese di marzo scorso, in tempo non sospetti, avevamo presentato un ordine del giorno in cui si poneva l’attenzione verso la situazione della Spal, viste le conclamate difficolta sportive ed economiche. L’assessore Carità ha motivato il rifiuto di convocare la commissione, sostenendo di non dover interferire nelle vicende di una società privata e di avere costanti contatti con la dirigenza spallina. Archiviato questo, ora è il momento di voltare pagina e lavorare insieme". Da qui la proposta: "Avviseremo il sindaco – prosegue Buriani – della volontà di convocare una conferenza dei capigruppo al fine di calendarizzare, quando le notizie e informazioni saranno più definite, di un consiglio comunale straordinario, in quanto è il luogo istituzionale dove discutere. Noi siamo disponibili a collaborare ed essere al fianco della maggioranza al fine di condividere una soluzione".

Nel suo intervento Fabio Anselmo ha ricordato: "La Spal è qualcosa di più che una squadra di calcio, rappresenta la città ed in quanto tale dobbiamo lavorare congiuntamente per rilanciarla. Tutto questo attraverso il consiglio comunale. Ricordiamo la situazione dei dipendenti e di tutti i giovani del vivaio che hanno perso tutto. La crisi della Spal – prosegue Anselmo – può avere riflessi negativi su tutto il territorio, lavoriamo insieme affinché si possa trovare una soluzione condividendo un percorso, fatto di proposte ed idee concrete".

Sulla stessa linea Leonardo Fiorentini: "Ora chiediamo al sindaco il massimo coinvolgimento del consiglio comunale sui delicati passaggi che riguardano il futuro di questa storica società. Noi siamo a disposizione, lo dobbiamo ai dipendenti, ai giovani, ai tifosi e alla città. Si convochino i capigruppo e lavoriamo maggioranza e minoranza per capire come trovare una soluzione. La crisi della Spal deve essere affrontata come fosse una città intera ad adoperarsi. La situazione andrà valutata bene anche per i nodi della gestione del centro sportivo e dello stadio ‘Paolo Mazza’, di proprietà comunale".