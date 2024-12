Crisi Stellantis, riflettori puntati su Vm: "Ora investimenti"

E’ il 23 gennaio del 2024. I trattori con le bandiere di Cia-Agricoltori Italiani scendono in strada, lungo la Statale 16. Protestano contro la politica agricola comune (Pac), la serie di misure che vengono decise in Europa che, almeno in teoria, dovrebbero aiutare la produttività e la crescita delle aziende. Sono una cinquantina da tutta la provincia. Il presidente di Cia Stefano Calderoni partecipa alla protesta. Dice: "Una protesta forte ma costruttiva perché non vogliamo solo far sentire la nostra voce, ma anche incidere sulle decisioni che verranno prese a livello politico con delle proposte e delle sollecitazioni per il cambiamento. Sicuramente la mobilitazione, organizzata cogliendo una richiesta spontanea degli agricoltori, dimostra che siamo arrivati al limite o meglio a un punto di svolta. O si cambia o l’agricoltura e le aziende sono destinate a scomparire".