Cristiano Perini di nuovo a processo

Dovrà essere ascoltato un nuovo testimone nel processo che vede imputato Cristiano Perini, noto alle cronache per le truffe in serie ai sacerdoti, insieme ad altre due persone. Il caso, approdato ieri in aula, è stato aggiornato al al 14 luglio per sentire un operatore di polizia giudiziaria di Pistoia. I tre imputati sono accusati a vario titolo di truffa. La prima accusa riguarda un raggiro (non andato a buon fine) ai danni di un sacerdote della provincia. La seconda riguarda la vendita online di un cellulare iPhone, il cui acquirente, dopo aver pagato la somma pattuita, avrebbe ricevuto solo una scatola con delle batterie.