Cristofori, la notte più bella

In una calda serata di fine luglio, sul ring allestito in piazza a Forlì, grande emozione per gli amanti del pugilato di casa nostra. Nicola Cristofori infatti conquista il vacante titolo Ibf del Mediterraneo nella categoria dei pesi medi, battendo ai punti con larghi e unanimi punteggi dei tre giudici il solido e coraggioso Andrea Roncon. Per lui e per il suo maestro Massimiliano Duran è una serata storica, rovinata solo in parte nei mesi successivi dall’infortunio che gli impedirà di difendere il titolo tre mesi dopo al Palapalestre. Ma l’appuntamento, per il ’Drago’ di Porotto, è soltanto rimandato.