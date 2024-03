"Critche ingiuste a Zelenskyj"

Caro Carlino,

l’avvocato Giuseppe Conte, leader dei cinque stelle, ha il coraggio altezzoso di criticare il look del Presidente ucraino Zelensky. Almeno sa’ cosa sta succedendo in quello Stato, dal 24 febbraio 2022 ad oggi? Il Presidente ucraino, assieme al suo popolo, è in guerra: non perché la voglia ma perché è stato aggredito e invaso dall’esercito russo di Putin. In questo caso l’unica soluzione è difendersi e Zelensky lo fa molto bene: è in stretto contatto coi suoi soldati e col suo popolo; ed è continuamente dialogante con tutti i leader europei; con gli Stati Uniti d’America e con quei capi di governo che lo vogliono aiutare. Proprio per questo suo daffare viene stimato ed elogiato. Penso che Giuseppe Conte, da Volturana Appula, non abbia niente da insegnare a Zelensky, tantomeno come deve vestirsi. Distinti Saluti, grazie per la pubblicazione.

Giacomo Giorgi