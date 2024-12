Critiche al Piano Urbanistico Generale: opposizione chiede maggiore coinvolgimento e chiarezza

È una critica di merito "non ideologica" perché "le linee generali del Piano Urbanistico Generale sono tutto sommato condivisibili" anche se "non è stato chiarito, dalla maggioranza, come troveranno attuazione". Il capogruppo del Pd, Massimo Buriani – che si distingue per garbo e preparazione su alcune tematiche – raduna attorno a sé una nutrita fetta di gruppo consiliare, all’indomani del via libera al nuovo Piano Urbanistico Generale adottato l’altro giorno dal Consiglio Comunale.

Nell’argomentare il loro voto contrario gli esponenti dell’opposizione – assieme a Buriani anche Davide Nanni, Matteo Proto ed Enrico Segala – partono dal "mancato coinvolgimento delle opposizioni nella stesura del documento". Proseguendo sul metodo, il capogruppo in particolare rileva che – nel solco di un emendamento – sarebbe stato "più opportuno introdurre un monitoraggio annuale, con un report elaborato dai tecnici sull’effettiva attuazione delle misure contenute nel Pug, da portare in Consiglio Comunale a beneficio della città".

Sugli alloggi Ers, è Matteo Proto che spinge sull’acceleratore contestando il mancato accoglimento dell’emendamento che prevedeva "la monetizzazione delle mancate realizzazioni di alloggi Ers da parte del privato, in un fondo apposito dedicato al sostegno dell’edilizia residenziale". Gli alloggi popolari sono una priorità anche per Davide Nanni che sostiene la necessità di "un piano casa, davvero degno di questo nome, che preveda un milione all’anno di investimenti per recuperare gli oltre novecento alloggi Erp".

Oltre a chiedere una "limitazione all’edificazione delle case private verso l’alto" Enrico Segala contesta una mancanza di visione sul "recupero di alcune aree urbane". Se su via Favero, secondo gli esponenti del Pd, "si è consumata la totale incoerenza della Giunta Fabbri che ha parlato solo per slogan, illudendo i cittadini", il focus arriva ben presto sul parco Sud. "Su quell’area – riprende il capogruppo – ci aspettavamo ci fosse una condivisione maggiore. L’obiettivo poteva essere quello di realizzare un grande progetto di sviluppo. Tanto più che, il parco Sud (a partire dall’aeroporto, passando per via Volano e congiungendosi con il parco Nord) avrebbe potuto essere il luogo deputato anche ai grandi eventi".

Anche sulla "politica energetica, non ci sono le idee chiare". Insomma "il rischio – chiudono i dem – è che questo Pug sia un libro di belle intenzioni, ma con poca prospettiva".