"Criticità nei lavori in Piangipane e Ripagrande angolo Corso Isonzo"

Caro Carlino,

vorrei segnalare alcune criticità relative all’intervento, ormai concluso, di “riqualificazione“ dell’area Piangipane/Ripagrande angolo Corso Isonzo. Tralasciando l’eliminazione di un discreto numero di posti sosta (30/40) dove potevano posteggiare anche i residenti, vorrei mettere in evidenza alcune criticità ma anche capire, se possibile, la logica che sta alla base della progettazione dell’area che senza alcun dubbio aveva necessità di essere riqualificata. 1) l’incrocio pedonale angolo via Grotta/Piangipane è pericolosissimo sia per la scarsa visibilità che per l’alta velocità delle macchine che spesso non si fermano. È un passaggio molto frequentato per tutti coloro che dal mof si recano in centro e sarà cruciale visto il nuovo percorso ciclo pedonale di prossima realizzazione. 2) Il piazzale di cemento ricoperto di pietre chiare (mi scuso per i termini non tecnici) che hanno già assorbito lo sporco di ogni tipo , ricorda più un cimitero militare (sacrario di Redipuglia) con quei blocchi che dovrebbero fungere da sedute (ma chi si siede lì sotto il sole cocente?) La grandezza del piazzale poi sembra più al servizio delle potenziali distese dei bar che al reale utilizzo dei passanti....ma quei bei giardini di un tempo, un po’ di prato, qualche albero, qualche panchina... Per non parlare dei gradini e del labirintico scivolo che porta all’altro passaggio in Piangipane, più passanti li ho visti cadere. 3) I marciapiedi enormi e la careggiata stradale ristretta, e le biciclette? Sulla strada rischiano di essere investite dalle macchine perché non c’è spazio per entrambe, i marciapiedi devono funzionare anche da ciclabile? Non c’è una segnaletica che lo indica, per non parlare della sosta selvaggia sui marciapiedi stessi. Grazie,

Lara Sitti, residente in zona