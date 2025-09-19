Crivellaro, Marchini, Schiavon: nuovi mister

Ci sono anche tre ex spallini tra i nuovi allenatori Uefa A, ufficializzati dal settore tecnico della Figc dopo aver superato a Coverciano gli esami finali del corso. Si tratta del secondo massimo livello formativo per un tecnico (oltre c’è solo il cosiddetto Master, il corso Uefa Pro), la cui qualifica abilita a guidare tutte le squadre maschili fino alla serie C e tutte le squadre giovanili, incluse le Primavera, e le femminili, comprese quelle partecipanti al campionato di serie A. Con la licenza Uefa A è possibile inoltre essere tesserati come allenatori in seconda nei massimi campionati maschili, quindi sia in serie B che in serie A.

Stiamo parlando di Davide Marchini, Eros Schiavon e Massimo Crivellaro, tre tecnici che in momenti e con ruoli diversi hanno legato nel corso degli anni i rispettivi nomi alla Spal. Marchini è cresciuto nel settore giovanile biancazzurro, poi è stato anche capitano della Spal, che la scorsa estate è stato vicino a poter allenare finendo in ballottaggio con mister Di Benedetto che alla fine è stato il prescelto. Schiavon invece ha giocato in biancazzurro praticamente in tutte le categorie e l’anno scorso ha conquistato un clamoroso scudetto Under 16 Lega Pro sulla panchina della Spal, poi per diversi motivi non è stato confermato dall’Ars et Labor.

Crivellaro – peraltro citato dalla Federcalcio per aver effettuato una delle prove più brillanti in assoluto – è invece da alcuni anni collaboratore di Vincenzo Montella nella Nazionale della Turchia, dove ricopre il ruolo di match analyst. Alla Spal invece si era occupato sia di settore giovanile che di quello femminile.

Tra i ‘diplomati’, da segnalare la presenze di numerosi volti noti del mondo del calcio, da Leonardo Bonucci a Daniele Dessena passando per Gabriel Paletta, Miguel Veloso, Davide Brivio, Marino Defendi e Pablo Gonzalez. Una bella soddisfazione per i biancazzurri Marchini, Schiavon e Crivellaro, per i quali il patentino Uefa A rappresenta una tappa significativa per le rispettive carriere professionali. Se quella di Crivellaro prosegue a pieno regime nella Nazionale della Turchia, Marchini e Schiavon al momento sono alla finestra in attesa di tornare in pista.

