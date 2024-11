Croce Rossa, al fianco della gente: "Da 160 anni punto di riferimento"

"Da 160 anni un impegno di umanità". È questo il titolo dell’iniziativa che celebra i 160 anni di attività della Croce Rossa Italiana, a Ferrara e nel Paese. Il convegno, aperto alla cittadinanza, è in programma domani, a partire dalle 8.30 alla Sala Estense.

Un’occasione pubblica per ripercorrere le tappe della storia della Croce Rossa Italiana, e in particolare del comitato di Ferrara. Il programma è stato illustrato ieri nella residenza municipale dall’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, Cristina Coletti e da Nicola Ardizzoni, consigliere di Croce Rossa Italiana - Comitato di Ferrara. "La ricorrenza dei 160 anni – dichiara l’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti – è un traguardo significativo, ottenuto con tenacia, dedizione, spirito di sacrificio e prossimità nei confronti delle persone bisognose. Tutto questo è Croce Rossa Italiana, che anche a Ferrara con il proprio attivissimo comitato esprime valori importanti attraverso l’opera quotidiana del personale e degli oltre 300 volontari. Si tratta di persone che portano avanti i principi che hanno contraddistinto l’opera della Croce Rossa, in Italia e ovunque ci sia bisogno, sin dalla propria fondazione. Con il Comitato Ferrarese esiste da tempo un rapporto di grande stima e collaborazione, rafforzato ancor di più nei tempi della pandemia con il progetto ‘Il Tempo della Gentilezza’ a cui come Comune abbiamo contribuito economicamente per dare risposte immediate alle persone sole in quei drammatici momenti. Un plauso a tutti per la storia passata e per il futuro. Ferrara non dimentica e continuerà ad apprezzare l’encomiabile impegno che porta benefici diretti alla popolazione". Il programma del convegno. Alle 8.30 accoglienza dei partecipanti, saluti della presidente del Comitato di Ferrara di Croce Rossa, Elisa Zaghi, saluto delle autorità, a seguire ‘dall’idea di Henry Dunant ai giorni nostri’ intervento di Chiara Bonetti (Cri Scandiano), il ruolo delle infermiere volontarie e del Corpo Militare Valentina Zanetti (Corpo IIVV Ferrara). Alle 11 la storia del comitato di Ferrara: fine ‘800, la Grande Guerra e gli albori del XX secolo, a cura di Lorenzo Cappellari, Cri Ferrara. A completare la mattinata i volontari racconteranno l’impegno di Croce Rossa Italiana a Ferrara: in emergenza; nell’assistenza sanitaria e alle persone fragili; nella formazione alla salute; il ruolo dei giovani.

Mario Tosatti