Crocetta, domani la benedizione degli animali

CENTO

Nel pomeriggio di domani a cura dell’associazione Crocetta si festeggerà Sant’Antonio abate. L’appuntamento è naturalmente in programma all’oratorio della Crocetta in via Penzale 39 all’incrocio con via Sant’Orsano. Si inizia alle 15 con la distribuzione degli gnocchini fritti. Mezz’ora più tardi la tradizionale benedizione degli animali e alle 17,30 la consegna di un omaggio a tutti i bambini presenti e alle 18 si concluderà con il rogo del vecchione.

Sostenere l’attività della Crocetta è importante, anche dal punto di vista sociale e culturale. Il gruppo, infatti, è impegnato in diversi restauri: fra questi l’edicola votiva dedicata alla Beata Vergine di san Luca in via Ponte Reno o la pala d’altare dedicata alla Madonna del Rosario (Bottega Guercino) per la chiesa di Penzale. Per info si può consultare il sito www.crocetta.net. Per donazioni: IT40Y 03032 23400 010 000563 438 Associazione Crocetta.