Crolla l’albero, una macchina resta schiacciata

Un crollo improvviso, in piena notte, mentre ormai tutte erano nelle lo case, ha svegliato di soprassalto i residenti e, soprattutto, Francesca Patrignani che ha trovato la sua auto schiacciata da un albero, proprio a fianco del nuovo parco con gli attrezzi ginnici, a Lagosanto. La macchina, una Polo Volkswagen grigio metallizzata, è stata letteralmente distrutta dalla pianta ad alto fusto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e protezione civile. Hanno lavorato per ore per liberare la strada dall’albero caduto. La macchina ha attutito la caduta ed evitato che si verificassero danni in un proprietà a pochi metri, che in questo momento è disabitata. Francesca Patrignani, dopo l’incidente, è andato in Comune: "Hanno assicurazione, ma la pratica affinché sia espletata ci vorranno almeno cinque mesi. Era una macchina vecchia ma ancora molto utile. Non sarà alta la cifra che riceverò. In ogni caso è stato un grande disagio per me. L’ipotesi è che le radici dell’albero siano state tagliate per realizzare il nuovo parco. In questo modo la sicurezza è venuta meno, non si è calcolato quello che poteva succedere. Se fossi stata all’interno della mia auto, adesso non sarei qui a raccontare questa disavventura. Chi ha effettuato i lavori doveva controllare che la pianta non venisse danneggiata dal taglio delle radici. A provare che la mia ipotesi potrebbe essere reale, è il fatto che quando l’albero è caduto il camminamento a fianco, dalla parte delle radici, non si è alzato. Significa che lì non c’erano più radici perché tagliate".