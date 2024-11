Crolla soffitto all’ex bocciofila. La procura apre un’inchiesta

CENTO

Non sono gravissime le condizioni del sessantenne di Finale Emilia, Z.F., che è rimasto ferito venerdì durante l’infortunio sul lavoro nell’ex bocciofila di Cento, dove è in corso il cantiere per la realizzazione del dormitorio pubblico. Ma comunque dopo il crollo è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso, a causa di alcune fratture riportate. Starà ora ai tecnici della Medicina del lavoro dell’Ausl stabilire con esattezza quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Il magistrato di turno sta aspettando di ricevere tutto gli atti per valutare l’apertura di un fascicolo di inchiesta per lesioni colpose e infortunio sul lavoro e, se necessario, porre sotto sequestro il cantiere. Provvedimento che al momento non c’è. Mentre è certa l’apertura di un fascicolo per infortunio sul lavoro con, molto probabilmente, persone che verranno iscritte sul registro degli indagati. Per ora, però, non ci sono nomi iscritti. "All’interno di un cantiere del Comune, si è verificato un incidente per il quale purtroppo un lavoratore ha riportato ferite ed è stato portato in ospedale – ha commentato poco dopo il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi – . Il primo pensiero va sicuramente al lavoratore, alla sua famiglia: esprimo loro la mia massima solidarietà. Sin da subito ci siamo messi in prima linea al fianco delle autorità competenti per verificare l’accaduto". Verifiche che seguiranno nei prossimi giorni.

L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 15, quando una parte del soffitto al primo piano dell’ex bocciofila è caduto, investendo il sessantenne. In un primo momento le sue condizioni sono apparse molto gravi, tanto che è stato allertato l’elisoccorso. In realtà poi una volta sul posto, i sanitari hanno rilevato che le condizioni erano meno gravi, ma è stato comunque deciso il trasferimento all’ospedale Maggiore di Bologna per politraumi. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cento.