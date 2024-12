Crollo balcone a villa Rivani Farolfi: tragedia sfiorata durante gita scolastica a Ro Ferrarese

Una giornata tra apprendimento e svago, alla scoperta delle bellezze architettoniche del territorio. Era l’obiettivo della gita alla quale stava partecipando una scolaresca di Ro, prima che la mattinata si tingesse di dramma. A trasformare repentinamente il volto di quella visita d’istruzione ci ha pensato il crollo del balcone di una dimora storica della zona, villa Rivani Farolfi, edificio risalente al ‘700 al civico 3 di via Nugarazza, strada che conduce nelle campagne alle porte della frazioni di Riva del Po.

Intorno alle 10, il pavimento del terrazzino che si affaccia sul giardino della villa si è sgretolato sotto i piedi di un docente e di una guida turistica, facendoli precipitare nel vuoto. Il tutto un istante dopo che i ragazzi – fortunatamente illesi – erano rientrati nella villa dopo essersi a loro volta affacciati.

Per capire meglio i contorni di quella tragedia sfiorata bisogna riavvolgere il nastro fino alla mattinata di ieri. Il cielo è di piombo e sulle campagne di Ro Ferrarese cade una pioggerella gelida. Ma poco importa il meteo se hai tra i dieci e i tredici anni e per quel giorno è prevista una gita. Il progetto coinvolge 33 bambini (accompagnati da quattro insegnanti). Alcuni sono alunni della quinta elementare di Ro e altri della seconda media.

La scolaresca raggiunge villa Rivani Farolfi, un gioiello immerso nel verde e caro anche alla penna di Riccardo Bacchelli. Ad accompagnarli c’è un volontario 68enne della proloco Terre Bacchelliane. I bambini visitano la residenza e, giunti al terrazzino, a piccoli gruppi escono per vedere l’esterno dall’alto. Al peso dei bimbi, il pavimento regge. Quando a uscire sono gli adulti, la struttura cede. L’insegnante 43enne e la guida precipitano nel vuoto per circa quattro metri. Il 68enne cade ‘in piedi’ e ne esce con una gamba rotta. Per il prof la situazione è più seria e riporta diverse fratture in varie parti del corpo.

La chiamata ai soccorsi è immediata. Sul posto arrivano i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Per prima cosa, il personale dell’emergenza si prende cura dei due feriti, rapidamente trasferiti all’ospedale di Cona. A quanto si apprende, non sono in pericolo di vita. Parallelamente, i bambini vengono riaccompagnati a scuola e le famiglie tempestivamente avvisate. A parte lo spavento, ne escono tutti senza un graffio.

Concluse le operazioni di soccorso, tocca agli investigatori. La procura ha posto l’area sotto sequestro e ora sono in corso gli accertamenti finalizzati a verificare eventuali responsabilità. Tutte le piste sono aperte, compresa quella dell’indebolimento strutturale causato dalla pioggia abbondante. L’inchiesta sarà poi finalizzata a capire se si sia trattato di un incidente imprevedibile o se invece all’origine ci siano incuria o imperizia e, nel caso, da parte di chi. Per avere risposte, ci vorrà tempo. Per ora rimane la cronaca di una gita che difficilmente verrà dimenticata.