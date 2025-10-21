"Crollo del capanno, ecco la verità. L’eredità di un lustro a guida Pd"

"Il segretario comunale del Pd Michele Farinelli si fa, come al solito, tante domande non quella che dovrebbe farsi preliminarmente sempre su chi ha governato Comacchio per oltre un lustro ed ha lasciato quello che abbiamo trovato. Sulla questione del crollo del capanno da pesca numero 158 ritengo doveroso, come sindaco, chiarire ai cittadini lo stato reale dei fatti e il percorso amministrativo che è stato seguito, nel pieno rispetto delle competenze e delle norme vigenti", spiega Pierluigi Negri, primo cittadino di Comacchio.

"Il manufatto in questione si trova su suolo demaniale idrico dello Stato e non rientra quindi tra i beni di proprietà o competenza diretta del Comune di Comacchio. Si tratta di un’area la cui gestione è affidata ad Arpae Emilia-Romagna, che si occupa del rilascio delle concessioni per la navigazione interna, mentre l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha competenza in materia di vigilanza e sicurezza idraulica. Alla data odierna non esiste alcun soggetto concessionario o avente titolo, e il manufatto deve considerarsi privo di legittimazione sia edilizia sia demaniale. Il Comune di Comacchio, attraverso il proprio Settore tecnico, ha operato con correttezza e tempestività, trasmettendo, già prima dell’intervento del segretario del Pd, agli enti competenti tutta la documentazione necessaria, chiarendo l’assenza di titoli e offrendo la massima collaborazione per risolvere in modo definitivo la situazione. Si è tenuto un confronto operativo tra la dirigente dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale Alceste Zecchi e il dirigente comunale del Settore tecnico Daniele Cavallini, nel corso del quale è stato definito un accordo per procedere congiuntamente, quanto prima possibile, alla sua rimozione, alla messa a terra dei materiali crollati e al successivo smaltimento in impianto autorizzato, nel pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. L’obiettivo comune è chiaro: mettere in sicurezza il tratto di canale, garantire la navigabilità, evitare qualsiasi rischio ambientale e chiudere una vicenda aperta da molti anni. Tutto ciò verrà realizzato con il metodo che contraddistingue questa Amministrazione: serietà, collaborazione istituzionale, rispetto della legge a tutela del patrimonio paesaggistico-ambientale del Comune".

Farinelli nei giorni scorsi era sceso in campo ponendo appunto tutta una serie di domande. "Chi doveva segnalare? E soprattutto: chi pagherà? – I suoi interrogativi –. Domande che si pongono in tanti guardando quel bilancione crollato, proprio all’ingresso del porto di Comacchio. Un’immagine che fa male, non solo per il degrado evidente ma anche per la sensazione, sempre più diffusa, che le cose qui cadano a pezzi nel silenzio generale. Quelle strutture sono da sempre stati un passatempo legato alla nostra identità. La pesca sportiva, che tanti praticano ancora oggi con orgoglio. Un simbolo di socialità, tradizione e amore per il territorio, lasciato però affondare nell’indifferenza. Non serve essere ingegneri ambientali per capire che quella struttura, ormai in parte sommersa, rappresenta un rischio serio per la navigazione e l’ecosistema". La replica del sindaco non si è fatta attendere.