Crollo in un’abitazione. Paura in via dei Baluardi

Prima un rumore inquietante e poi un fitto polverone che si alza nel caldo di un pomeriggio di primavera. Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel pomeriggio di ieri lungo via dei Baluardi. Intorno alle 16.40, una porzione di una casa disabitata si è sgretolata all’improvviso, trasformandosi in un mucchio di mattoni e calcinacci.

Fortunatamente il crollo si è verificato verso l’interno e non dalla parte della strada. Le macerie sono quindi rovinate nel cortile dell’abitazione abbandonata, senza dunque causare particolari problemi né coinvolgere persone. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni passanti, allarmati nel sentire lo spaventoso rumore causato dal collasso della porzione di edificio. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto per verificare l’accaduto e prestare eventuali soccorsi.

Per prima cosa i pompieri si sono accertati che non ci fossero feriti o coinvolti nel crollo. Non essendoci nessuno all’interno si parla quindi soltanto di danni materiali. I vigili del fuoco hanno quindi avviato tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’area e ad accertare le cause che hanno portato al collasso della struttura, disabitata e non in condizioni ottimali.

re. fe.