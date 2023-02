"Cronisti in classe, grande occasione culturale"

"Dove c’è formazione, dove ci sono i giovani, c’è Confartigianato". Così Paolo Cirelli, segretario provinciale dell’associazione di categoria motiva il sostegno all’iniziativa de il Resto del Carlino, ‘Cronisti in Classe’.

Cirelli, ormai Confartigianato è un partner consolidato di questa iniziativa. Qual è il vostro spirito?

"Riteniamo che questa sia un’iniziativa lodevole che coglie molte delle istanze che noi portiamo avanti e che appartengono alla nostra cultura. La formazione, in particolare, è una nostra stella polare. Tanto più a fronte di un periodo come questo che richiede preparazione e competenze sempre più specifiche. Senza contare, fra l’altro, che la comunicazione sta diventando sempre più fondamentale per stare al passo con i tempi. Diciamo che, nel mondo d’oggi, è un elemento di competitività".

A proposito di comunicazione, il mondo dell’artigianato talvolta non riesce a fare breccia e esprimere tutto il suo potenziale. Come mai?

"Esattamente, ma questo ci deve spronare a fare sempre meglio, riuscendo a colmare questa lacuna e riuscendo, proprio attraverso la comunicazione, a esprimere tutte le potenzialità di cui il nostro mondo dispone. Lo spirito artigiano, in fondo, è anche questo. Mi piace pensare che, attraverso queste iniziative, si possa anche nelle scuole parlare un po’ delle nostre imprese e del nostro comparto produttivo".

L’iniziativa arriva in un momento di difficoltà per quanto attiene il reperimento di personale. Qual è lo stato dell’arte?

"E’ un problema importante, strutturale. La mancanza di manodopera si traduce in perdita di competitività, di fatturato e dunque di creazione di valore aggiunto. Gli studenti vanno consapevolizzati in questo senso. Anzi, penso che proprio da loro possano arrivare stimoli interessanti anche per pensare a rendere più accattivante l’approccio alle professioni artigiane. Questa iniziativa noi la consideriamo l’inizio di un percorso culturale più profondo".

In che senso?

"Le micro e piccole imprese rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto produttivo nazionale e locale. Sono, dunque, il luogo nel quale si genera il valore aggiunto di questo Paese e di questa provincia, nonostante le difficoltà e i gap competitivi che storicamente scontiamo. Le giovani generazioni devono essere rese consapevoli di ciò ed è questo il motivo per il quale Cronisti in Classe diventa per noi una grandissima occasione culturale".