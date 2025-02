Cronisti in classe, parte l’avventura. Una sfida tra penne, pc e fantasia

Siamo al conto alla rovescia, le lancette girano verso quella data, l’11 febbraio, quando con una doppia uscita – due saranno le pagine – comincia la grande avventura del campionato di giornalismo - cronisti in classe lanciata dal nostro quotidiano. Gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado – elementari e medie, i termini che ancora usiamo nella vita di tutti i giorni – si misureranno nei prossimi mesi con una professione che ancora oggi conserva un grande fascino ed è la voce di chi chiede ascolto, dei cittadini che a volte non sanno a chi rivolgersi. La voce – tra le pagine o sul web – che racconta storie, belle e brutte, a lieto fine o purtroppo drammatiche. Perché, forse ancora di più oggi, i giornali sono un’ancora per la democrazia, baluardo dei valori, paladini di quella popolazione che stenta a trovare una rappresentanza. Ultima spiaggia a volte. Si caleranno nei panni di reporter centinaia di studenti – l’iniziativa coinvolge le scuole da Cento al Delta, da un capo all’altro della provincia – che sceglieranno gli argomenti delle loro inchieste, anche con l’aiuto fondamentale degli insegnanti.

E allora troveranno spazio – ogni settimana – pagine sul paese mio, i grandi temi della storia come l’olocausto e le foibe, i personaggi della città, l’ambiente, le sfide del territorio, il mondo dello sport e delle imprese. Sarà la fantasia a fare da filo conduttore, l’ago della bussola nelle scelte dalle quali poi nasceranno pagine, titoli ed emozioni, foto e didascalie. L’anno scorso, questo il podio, si piazzò al primo posto la scuola primaria Franceschini di Porotto, seconda arrivò la scuola media Boiardo, terzo gradino per la Pascoli di Cento. Ma tutti i giovani reporter furono bravi, belle le loro pagine. Ora si parte per questo lungo viaggio nel cuore di un giornale, inizia il concorso. Ci sarà un nuovo podio, ma già adesso possiamo dire che saranno tutti bravi. Perché non è facile accettare la sfida, quella di calarsi nei panni di un giornalista. Ecco le scuole che parteciperanno. Anche per questa edizione foltissima presenza, con studenti che si metteranno al computer da Cento a Goro, i due estremi di una terra.

Istituto comprensivo Giovanni Pascoli, Cento. Insegnante Mariangela Govoni. Istituto comprensivo Teodoro Bonati, Bondeno. Preside Luca Maiorano, insegnante Michele Govoni. Istituto comprensivo Alda Costa, scuola Boiardo, insegnante Isabella Dallapiccola, dirigente Antonietta Allegretta. Istituto comprensivo De Pisis, Ferrara, preside Enrico Bertoli. Scuola primaria Matteotti, insegnanti Francesca Marolla e Silvia Manfredini. Scuola primaria Franceschini di Porotto, insegnanti Angela Cenacchi e Elisabetta Dalla Piccola. Scuola primaria Fondoreno, docente Cristina Garufo.

Istituto comprensivo Mesola e Goro Alessandro Manzoni, dirigente Gianni Luigi Coppola, insegnante Martina Pivanti. Smiling international school (Smiling service scuola internazionale), Ferrara, dirigente Caterina Azzini, professoresse Elena Breveglieri e Sarah Khameroubi. Referente Guglielmo Trevisani. Istituto comprensivo Perlasca, preside Floriana Peracchia. Plesso Tumiati, insegnanti Lorella Cappozzo e Maria Aceto. Istituto comprensivo Federico Bernagozzi, piazza XX settembre, Portomaggiore, insegnanti Daniela Morgagni, Elisa Stalletti, Silvia Leopoldo. Dirigente Enrico Bertoli. Istituto comprensivo di Ostellato, dirigente Nicola Bianchin, insegnanti Monica Fantinuoli, Ilaria Calza e Miranda Benini. Istituto comprensivo Codigoro, preside Pierlia Stimolo, docente Gianluca Fusi. Istituto Giorgio Bassani di Argenta, preside Rossella Paola Ietto, insegnanti Eleonora Ferrante, Riccardo Rimondi, Maurizio Jose Polelli. Che la sfida cominci. E che vinca il migliore.