Crowdfunding per l’associazione

"L’associazione Cittadini del Mondo, sfrattata dalla sua sede storica di via Kennedy, avrà bisogno di denaro per sopravvivere: denaro per la ricerca di una nuova sede, per il trasloco, per il reinsediamento, per la ristrutturazione, per la ripartenza. Denaro – così una nota – che non ha". Le attività, dalle lezioni di italiano ai tornei sportivi, dalle attività antidiscriminatorie al doposcuola, sono sempre state gratuite. "L’associazione ha difeso i diritti e la dignità dei nuovi cittadini contro il razzismo istituzionale, contro i Cpr, i pregiudizi e le discriminazioni. Ferrara ha molto bisogno di queste attività e di questi servizi. Ed è proprio per questo che Cittadini del Mondo deve andare avanti, rimanere nel cuore della città e continuare a dare voce ai nuovi cittadini e a costruire valore per tutta la comunità". Per fare una donazione, https://sostieni.cittadinidelmondo.org/.