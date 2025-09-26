Crui, la svolta storica . Ramaciotti neo presidente: "Al lavoro per gli atenei"

È una svolta che ha la portata della storia. Per la prima volta, un ateneo di medie dimensioni – quello di Ferrara – esprime il presidente della Crui (la conferenza dei rettori delle università italiane) esprime la presidente: la rettrice Laura Ramaciotti. Dopo una campagna elettorale non certo dal clima disteso, Ramaciotti conquista un risultato straordinario totalizzando 57 voti, la sfidante Alessandra Petrucci 25 mentre altre due schede sono state consegnate bianche. "Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico – ha detto Ramaciotti appena eletta – . La mia priorità sarà lavorare in uno spirito di collaborazione e condivisione sia all’interno della Crui sia con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Credo fermamente che l’Università debba essere un luogo aperto, capace di valorizzare ogni voce e di costruire risposte alle sfide del nostro tempo. Lavoreremo perché gli atenei siano sempre più uno spazio dove la conoscenza e il confronto aiutino a rafforzare la coesione sociale".

La prima a congratularsi con Ramaciotti, è proprio il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. "Alla professoressa Ramaciotti – scrive Bernini – rivolgo i miei auguri più sinceri nella convinzione che, in uno spirito di collaborazione e fiducia reciproca, Ministero e Crui sapranno costruire risposte condivise alle grandi sfide che riguardano università e ricerca. Sono determinata a dare continuità al lavoro già avviato insieme, dalla revisione del modello di finanziamento degli atenei alla riforma della legge 240, fino alle questioni più urgenti legate al diritto allo studio e ai giovani ricercatori Pnrr". "Insieme, per il futuro del Paese – conclude la titolare del dicastero del Mur – dobbiamo rafforzare il ruolo strategico delle università, garantendo libertà e agibilità, rispetto dei diritti di studio e insegnamento, pacifica circolazione delle idee e inclusivitá".

Le fa eco il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. "A Ramaciotti – dice – rivolgo il mio augurio di buon lavoro per questo incarico, fondamentale per valorizzare il patrimonio delle università italiane nella crescita culturale e civile del Paese”. L’ex governatore Stefano Bonaccini sui social assicura: "Avendoci collaborato negli anni scorsi, posso confermarne solidità, competenza, visione. Buon lavoro Laura".

Le congratulazioni arrivano anche dal sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. "Questa elezione – osserva – rappresenta un riconoscimento prestigioso che premia l’impegno di Laura, la sua visione e il lavoro svolto dal 2021 come rettrice dell’Università di Ferrara, che ha raggiunto ora i 28 mila studenti iscritti. La sua nomina rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra comunità e conferma l’eccellenza del nostro ateneo a livello nazionale". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vicesindaco e assessore all’Università, Alessandro Balboni secondo il quale questo riconoscimento "conferma il valore accademico, scientifico e umano della professoressa Ramaciotti, e che porta l’Ateneo di Ferrara al centro del panorama universitario nazionale. La sua elezione è motivo di orgoglio per tutta la nostra città e un segnale importante del ruolo che Unife riveste nel sistema universitario italiano".

Per il presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna, Giorgio Guberti, l’elezione alla presidenza della Crui "testimonia la peculiare caratteristica di Unife capace, nel tempo, di essere luogo di raccolta di tante diversità che hanno un comune valore che le tiene insieme: cultura e apertura vicendevole".