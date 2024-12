Csi, eletto il nuovo presidente. Al timone c’è Enrico Venturini L'Assemblea Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Ferrara ha riconfermato Enrico Venturini come presidente per il prossimo quadriennio. Obiettivo futuro: potenziare servizi e promozione sportiva, coinvolgendo nuovi volontari per ampliare le attività.