Cso, Bruni accoglie il ministro Lollobrigida

Fruit Attraction si conferma anche quest’anno un’ottima, imperdibile occasione commerciale per l’ortofrutta italiana. Questo è il sentimento comune delle aziende aderenti alla Collettiva di CSO Italy presenti in forze come non mai in questi giorni a Madrid. La Collettiva Italy The Beauty of Quality, è stata visitata dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini (accompagnato dal presidente di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia), che ha incontrato il presidente Paolo Bruni. In occasione della visita del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida agli stand di Italy The Beauty of Quality alla Fruit Attraction di Madrid, avvenuta ieri, il presidente di CSO Italy Paolo Bruni ha dichiarato: "È significativa e positiva la presenza del Governo italiano nella persona del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida a Fruit Attraction in sostegno agli espositori presenti nella nostra Collettiva in un momento in cui le imprese hanno assoluto bisogno delle istituzioni per traghettare il settore fuori dal difficilissimo momento che sta attraversando.

Mi piace sottolineare

– ha aggiunto Bruni –

che è la prima volta

che la massima carica istituzionale dell’Agricoltura italiana è presente a Madrid in occasione di questa fiera di crescente rilievo a livello internazionale".

Lo stand Italy, coordinato e gestito da CSO Italy, ha raggiunto quest’anno i 350 mq contro i 256 del 2022, grazie all’ingresso

di nuovi soci

