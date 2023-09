Ct Pack con la Protezione Civile: "Sostegno concreto al territorio"

Per il secondo anno CT Pack, l’azienda di Fossalta leader nella progettazione e produzione di sistemi integrati per il packaging e l’automazione, sostiene la Protezione Civile. Nella mattinata di ieri, alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni, l’amministratore delegato Filippo Cocchi e l’operations manager Stefano Vecchiatini hanno consegnato ai volontari del Radio Club Copparese, presieduto da Valerio Orlandi, le maglie polo destinate all’intensa attività operativa del gruppo. "Teniamo moltissimo ad essere local – ha spiegato Cocchi –. La nostra attività si basa per la gran parte sull’export, ma non vogliamo allontanarci dalle nostre origini: la Ct Pack di Fossalta è la storica capostipite del gruppo industriale internazionale Aretè Cocchi Technology e questo territorio è per noi il riferimento. Non a caso il nostro valore strategico punta sui lavoratori locali, che contribuiscono alla crescita dell’azienda e complessiva. Per questo auspichiamo che ci siano altre occasioni per partecipare e contribuire fattivamente alla vita della comunità". CT Pack conta a Fossalta circa 160 dipendenti, che salgono a 200 con gli esterni e che si inseriscono nei 900 complessivi del gruppo, il quale ha recentemente acquisito anche un’azienda di Francoforte. Questa operazione rappresenta un importante elemento di spinta per il futuro, nell’ottica di una forte crescita sul mercato di riferimento e su quello perimetrale, cui è legata una altrettanto sostenuta crescita dei volumi e del personale. Durante la visita allo stabilimento copparese è inoltre stato possibile apprezzare il percorso di realizzazione degli impianti disegnati per i clienti e le nuove tecnologie di tracciamento rispettose dell’ambiente, frutto di innovazione e ricerca. "Non possiamo che essere orgogliosi di una eccellenza come CT Pack – ha affermato il sindaco Fabrizio Pagnoni –. Ed è encomiabile il suo attaccamento al territorio, che si concretizza anche nel fattivo sostegno verso la nostra Protezione Civile, che tanto fa per tutti noi nel quotidiano e nell’emergenza".