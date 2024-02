Cuccioli di cane in vendita online. Chiesta la condanna per un centese

CENTO

E’ finito a processo nell’ambito di un’inchiesta sul traffico internazionale di cuccioli di cane e ieri la procura di Ferrara ha presentato il conto: il pubblico ministero Ciro Alberto Savino, infatti, al termine della sua requisitoria ha chiesto la condanna dell’imputato, un centese C.C., a due anni di reclusione. Tre le accuse nei suoi confronti: traffico internazionale di cuccioli senza passaporto e senza vaccino, frode in commercio e in un caso viene contestato anche l’uso improprio di passaporto, sempre del cane. Al centro del giro ci sono quattro animali: due Volpini Pomerania, un Boston Terrier e uno Shih Tzu, che sarebbero stati venduti senza seguire le necessarie procedure. Il centese respinge al mittente le accuse. Il suo legale, infatti, l’avvocato Cristian Malaguti, a conclusione della sua arringa ha chiesto l’assoluzione dell’imputato. Ricorda, peraltro, come già in passato l’uomo fosse stato al centro di un’indagine simile, e che alla fine era stato assolto.

Per capire come andrà a finire in questo caso, dobbiamo attendere la fine del prossimo mese, quando il giudice Sandra Lepore ha fissato l’udienza conclusiva, per eventuali e repliche e per la lettura della sentenza.

Le indagini. Gli accertamenti sugli affari del centese, che hanno portato a questa inchiesta, erano scattati da accertamenti della polizia municipale di Cento che, dopo aver compiuto approfondimenti sui movimenti della Postepay del centese sarebbe risalita ai vari acquirenti, contattandoli per chiedere loro se non avessero notato anomalie sulle modalità di compravendita e sullo stato di salute dei cani. Situazioni che risalgono al 2016. Sono seguite le indagini che hanno portato il magistrato a contestare nove capi di imputazione: per ciascuno dei quattro cani sia il traffico internazionale che la frode in commercio, e solo per uno dei quattro anche l’utilizzo improprio di passaporto. In passato, lo stesso centese era finito al centro di un’inchiesta simile che si era chiusa con l’assoluzione "perché il fatto non sussiste".

In quel caso gli animali coinvolti erano tredici, e anche allora si contestava il traffico internazionale. Per capire come andrà a finire non resta che attendere l’ultima udienza, alla fine di marzo.