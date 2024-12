Cuccioli salvati dal canile abusivo: "Gara di solidarietà per adottarli"

Scatta la gara della solidarietà per adottare i sette cuccioli ospitati da alcuni giorni nella struttura a Ferrara della Lega del Cane. Provengono dall’allevamento abusivo di Bondeno e sono stati ‘allontanati’ e portati in via Conchetta dopo che il sindaco Simone Saletti ha firmato le ordinanze. A raccontare l’onda d’affetto per i cuccioli è Francesca Guglielmini, avvocato, presidente della Lega del Cane di Ferrara.

"Si stanno facendo avanti in tanti – annuncia –. Abbiamo stilato una lista che si allunga di giorno in giorno, obiettivo è dare loro una casa, una famiglia che voglia loro bene e li accudisca con amore". Ci sono comunque dei tempi, che vanno rispettati. Precisa ancora Guglielmini, per 13 anni volontaria nel canile dove ora ricopre il ruolo di presidente. "L’adozione dovrà essere rimandata all’esito della guarigione dei cani, purtroppo come del resto avevamo previsto tutti e sette hanno la rogna". Gli esami erano stati fatti ai cuccioli appena entrati nella struttura della Lega del Cane, l’esito dei test ha confermato che le ‘lesioni’ alla pelle erano causate appunto dalla rogna. Aspetto che va ad aggravare il quadro, pesanti le condizioni nelle quali versavano gli animali. Che ora hanno tutte le cure. "Sui cani – precisa ancora – insiste una ordinanza sindacale che li porterà a rimanere nel nostro rifugio per almeno 60 giorni, salvo che la proprietaria non faccia opposizione alla ordinanza stessa". I cuccioli hanno tre mesi, quando sono stati accolti erano piuttosto magri. "Sono stati ospitati nella nostra nursery, erano in cattive condizioni igienico-sanitarie. Sono stati tenuti in isolamento nell’infermeria, luogo caldo ed accogliente. L’isolamento è stato deciso per motivi di sicurezza sanitaria, proprio per impedire che il contagio si allargasse all’interno del canile agli altri animali che ospitiamo". Tute bianche e affetto, calzari di plastica e tenerezza. La decisione del sindaco dopo i sopralluoghi nei canili di Santa Bianca e Cantalupo. Gli animali erano ’custoditi’ da una donna che si è definita una "volontaria".

Il caso è esploso dopo la morte della cagnolina Lea, morte che è rimbalzata nei Social, tra commenti che univano dolore, rabbia, sconcerto. Al blitz avevano preso parte i veterinari dell’Ausl, il Corpo Forestale, la Polizia Locale e le guardie Oipa. Non solo la rogna. I veterinari dell’Ausl, nella loro relazione, hanno sottolineato che i cuccioli erano privi di microchip e si trovavano in una stanza in cattive condizioni igienico-sanitarie, con quelle lesioni cutanee. "Questi cuccioli, sopravvissuti a una situazione difficile, cercano una casa dove poter crescere sereni e ricambiare con tanto amore chi li accoglierà", sottolinea Francesca Guglielmini. Che con i volontari sta coprendo d’affetto i sette ospiti. Le adesioni possono essere inviate alla mail: mail@legadelcane-ferrara.it