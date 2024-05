I Cucciolini spopolano, lettori in fila per ritirarli

Ferrara, 16 maggio 2024 – I Cucciolini piacciono davvero molto. Ieri, nel primo giorno di ritiro un viavai di lettori che hanno consegnato la scheda con i dieci bollini incollati, con numeri diversi, per poter scegliere il faccione desiderato. Decine e decine di persone che si sono susseguite nelle due ore di consegna dei simpatici e dolci peluche: Lillo, il lupo; Rossella la volpe; Ubaldo l’orso; Dina, il daino; Ricky, il riccio e Ciccio, il cinghiale. Peluche destinati ai più piccoli, ma che piacciono anche agli adulti. Maria Grazia la prima a ritirarlo, scegliendo Ubaldo l’orso. Dopo di lei Luca che l’ha ritirato per la moglie.

Maria Teresa la prima a ritirare il Cucciolino

"E non sarà l’unico – ci racconta – vorrei prenderli tutti. Questo è per mia moglie, ma mi piacerebbe prenderli tutti, per metterli nel mio bar (gestisce il Mio Bar, ndr ). Quindi spero proprio di farcela entro la fine dell’iniziativa". A ruota dopo di lui Franca e Lanfranco. "Per ora lo tengo io – dice sicura Franca – me lo coccolo un po’ io, poi vedrò se darlo ai miei pronipoti. Ne vorrei prendere altri".

Lanfranco invece lo ha scelto per la nipotina. "Ha due anni e mezzo – racconta sorridendo – glielo potrà consegnare sabato, perché lei vive a Modena". E poi ancora Silvia: "Per una bambina che conosco". Il ritiro dei Cucciolini, consegnando la scheda con i dieci bollini è possibile ancora oggi dalle 17 alle 19, sempre nella sede del Resto del Carlino, in Galleria Matteotti 11. E poi la prossima settimana da martedì a giovedì, dalle 17 alle 19.