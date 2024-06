Cucciolini, grande successo. Ultimo giorno per i bollini, ecco quando ritirare i peluches

Ferrara, 30 giugno 2024 – Grandissimo successo per i Cucciolini, i sei peluches colorati, divertenti e green che rappresentano gli animali del bosco e che il Carlino ha regalato in queste settimane a tutti i lettori che hanno portato avanti la raccolta dei bollini. Oggi termina la pubblicazione dei bollini e, dunque, ai lettori che li hanno collezionati non resta che passare a ritirare il proprio animaletto preferito. A luglio il ritiro dei peluches, nella sede de Il Resto del Carlino in Galleria Matteotti, 11, inizierà mercoledì 10 e poi si svolgerà nelle date del 17, 24, 31 luglio dalle 16 alle 19 . Giorni e orari di ritiro sono inderogabili. I sei peluches sono Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino, e sono ottimi insegnanti nel campo del riciclo e della lotta agli sprechi. Ognuno di loro insegna ai bambini come essere cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente.

L’iniziativa, che ha avuto come sponsor Ghedini Auto, ha permesso ai più piccoli di imparare l’arte della sostenibilità e del riciclo grazie a questi animaletti colorati. Come? I Cucciolini sono composti da materiale al cento per cento riciclato e sono ideati, imbottiti, cuciti e confezionati in Italia con materia prima di provenienza extra Ue. Anche il perno dell’etichetta è composto da acido polilattico (Pla) biodegradabile; i cartellini sono di carta riciclata e stampati con inchiostro di soia. Ogni Cucciolino equivale a una bottiglia di plastica Pet. Ogni peluche, poi, può fornire un insegnamento specifico sul riciclo: Ubaldo l’orso è esperto della raccolta dei rifiuti organici; Ciccio il cinghiale, Riky il riccio ha a cuore il recupero e la raccolta differenziata della carta; Rossella insegna come raccogliere la plastica e riutilizzarla, Dina dà consigli sullo smistamento delle lattine, mentre Lillo è il maestro del vetro.