Cucciolini in regalo con il Carlino, ecco i bollini per vincere i peluches. I lettori: "Li daremo ai nostri nipoti"

Ferrara, 7 maggio 2024 – Si apre la ‘corsa’ per accaparrarsi i ‘Cucciolini’ eco sostenibili. Si tratta dell’originale iniziativa ludico educativa, promossa da Il Resto del Carlino, per tutti i giovani lettori e non solo delle edizioni di Ferrara, Bologna e Imola. Un progetto, del quale il Gruppo Ghedini Automobili è sponsor, che vuole essere anche uno strumento per sensibilizzare sui temi di rispetto dell’ambiente. Un’iniziativa che ha preso il via ieri con la pubblicazione anche sull’edizione de Il Resto del Carlino di Ferrara del primo bollino. Nelle edicole del territorio comunale, affisse in bacheca la locandina della raccolta bollini e le immagini dei ‘Cucciolini’, che saranno consegnati al termine della raccolta.

Ecco i Cucciolini da collezionare

All’edicola della stazione dei treni di Marta Besantini, incontriamo la figlia Anna che spiega: "Essendo la prima giornata c’è stata curiosità per capire come funziona la raccolta dei bollini, alcuni hanno preso il coupon per applicare il primo bollino e proseguire fino al termine. Un’iniziativa che ai clienti è piaciuta e simpatica". Poco distante ecco Maria Pelillo, che in attesa di prendere il treno ammette che si tratta di "un’iniziativa originale, se completo la scheda poi il peluche che sceglierò lo darò ai nipoti".

L’obbiettivo della raccolta, infatti, sarà quello di ricevere uno dei sei morbidi e divertenti peluche che rappresentano alcuni degli animali del territorio emiliano romagnolo, che vivono sia nella pianura. Scopriamo quali sono i cosiddetti ‘maestri dell’ambiente’. Tutti con simpatici nomi, da Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. Si tratta di animali in peluche che hanno il fine di trasmettere un messaggio ecologico, infatti, ognuno possiede le proprie abilità di riciclo e di raccolta differenziata. Tutti i Cucciolini sono realizzati completamente in materiale riciclato, quindi un’iniziativa interamente eco sostenibile.

Nell’edicola di Leonardo Ricci in piazza Dante, anche qui primi commenti sull’iniziativa dei Cucciolini: "I clienti hanno chiesto informazioni, vedendo la locandina appesa fuori, hanno preso e visto il primo bollino che applicheranno sul coupon apposito della raccolta". Completata la scheda, si potrà riscattare il proprio animaletto in peluche scelto ed indicato nella scheda personale. Tra i bollini pubblicati nei prossimi giorni anche un jolly, che dà una possibilità extra di completare la raccolta.

Sempre all’edicola di piazza Dante la giovanissima Giorgia Oberdan conferma: "Un’iniziativa simpatica, che ha anche un fine educativo, considerando che i peluche sono realizzati con materiale di riciclo". Una volta completata la scheda con i dieci bollini, le famiglie e i giovani potranno recarsi al punto di raccolta dei simpatici peluche che sarà proprio nella redazione del Carlino, in Galleria Matteotti 11.