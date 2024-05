Cucciolini in regalo con il Carlino, ecco da quando si possono ritirare i nostri peluches sostenibili

Ferrara, 14 maggio 2024 – Dieci giorni fa, il Carlino ha dato il via ai Cucciolini, nuova iniziativa educativa e sostenibile del quotidiano e sponsorizzata dal Gruppo Ghedini Automobili, rivolta ai giovanissimi lettori. Dopo la pubblicazione della scheda raccoglitrice e dei primi bollini, che vanno ritagliati, incollati e collezionati fino al completamento della scheda, abbiamo dato ai lettori le prime informazioni utili per ritirare e riscattare i peluches in palio, indicando solamente i luoghi di raccolta in cui recarsi. Qualche giorno fa, poi, siamo entrati ancora più nel vivo del progetto a premi, svelando anche le informazioni principali, ossia le giornate e gli orari di ritiro dei Cucciolini, i nostri morbidissimi peluches composti da materiale totalmente riciclato.

Per quanto riguarda i lettori della provincia di Ferrara, è stato individuato un punto di raccolta nel quale recarsi per ritirare il proprio Cucciolino. Si tratta della redazione del Carlino Ferrara , che si trova nel cuore del centro storico della città estense, a due passi dal duomo e dal Castello. L’indirizzo a cui recarsi è galleria Matteotti 11 (suonare il campanello ‘Il Resto del Carlino’ poi salire al secondo piano). Sarà possibile venire nella sede ferrarese del giornale domani e giovedì dalle 17 alle 19 e poi, a partire dalla prossima settimana, ogni martedì, mercoledì e giovedì, sempre nella fascia oraria che va dalle 17 alle 19. In redazione ci sarà una persona pronta ad accogliervi e consegnarvi il vostro cucciolino preferito.

Ricordiamo come fare per poter collezionare i peluches in materiale riciclato protagonisti della nostra iniziativa. Per ritirare il premio, è indispensabile avere completato la scheda raccoglitrice, che contiene dieci bollini, da ritagliare e incollare. A quel punto si potrà decidere quale peluche ottenere, scegliendo il proprio preferito tra i sei. Il gruppo dei maestri dell’ambiente è formato da Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. Una squadra di animali che vive vicino a noi, tra pianura, montagna e collina, e che insegnerà ai bambini come prendersi cura dell’ambiente, tra rispetto e riciclo.