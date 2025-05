’Cucina Divina’ in pagina. L’ultimo libro realizzato da Cinzia Berveglieri

“Cucina Divina”, l’ultimo libro scritto da Cinzia Berveglieri, sarà presentato martedì alle 17 nella sede dell’Avis in corso Giovecca 165 con ingresso, causa lavori, attualmente solo in Vicolo Mozzo Scimmia. L’iniziativa è inserita nell’ambito dei martedì culturali promossi dall’Avis comunale. Dopo i saluti in apertura e la presentazione a cura di Andrea Tieghi, vicepresidente vicario di Avis Ferrara, dialogherà con l’autrice il giornalista Gian Pietro Zerbini, socio donatore. Il volume è una raccolta di articoli che Berveglieri ha scritto per la “Voce di Ferrara” con denominatore comune la cucina. Troviamo 30 storie di vita e 30 ricette talmente diverse tra loro, ma che presentano un ingrediente che le accomuna… il cuore.