Cucina e solidarietà alla Rivana Da lunedì protagonisti i pinzini

Quindici giorni all’insegna della tradizione culinaria e solidarietà. Nella mattinata di ieri presentata la prima edizione della festa del pinzino, in programma al centro di promozione sociale Rivana Garden dal 5 al 18 giugno. All’incontro sono intervenuti, Angela Travagli assessore alle attività produttive, fiere e mercati, Marco Malossi, presidente dell’associazione Nati con la Calzamaglia, Laura Ferrarese, consigliere del centro Rivana Garden. "Ringrazio Marco Malossi – ha spiegato l’assessore Travagli – l’associazione Nati con la Calzamaglia e il centro Rivana, che sta compiendo una grande trasformazione ampliandosi sul territorio e rispondendo a esigenze di aggregazione sociale. Mi fa piacere che il pinzino sia protagonista unico di una festa. Nelle sagre troviamo l’originalità della ricetta e stiamo lavorando su questo per cercare di dare un’identità forte a quello che è il pinzino, affinché possa diventare, se possibile, un prodotto unico e a marchio DeCo (Denominazione Comunale di origine Ferrara) sul quale stiamo lavorando molto per valorizzare le tipicità ferraresi".

Prenderà il via lunedì 5 giugno la sagra del pinzino, sarà possibile cenare dalle 19 sia al coperto, anche in caso di pioggia, che all’aperto. Tutto il ricavato della manifestazione, al netto delle spese sostenute, andrà al ‘Progetto Colibrì’, che da diversi anni vede l’associazione aiutare l’Asp - Centro Servizi alla Persona di Ferrara. "Aiutiamo i bambini e lo loro famiglie – afferma Marco Malossi – nelle piccole cose che facilitano l’integrazione di ragazze e ragazzi all’interno della società. Mi riferisco a donazioni per le quali l’Asp, normalmente, non riuscirebbe ad intervenire: l’apparecchio per i denti, la gita scolastica, il materiale didattico per la scuola, la bici o l’abbonamento del bus per spostarsi in città, occhiali con particolari gradazioni".

Nel corso dei quindici giorni anche due eventi di cabaret sabato 10 con ‘Patatino e Mister J’ in ‘Vi racconto questa’, e musicale sabato 17 con Max Benassi e Rita Girelli che, in collaborazione con Gabriele Guidetti proporranno brani della tradizione blues.

Mario Tosatti