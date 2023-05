Cucina, laboratori e seminari Torna in piazza il Vegan Festival

Torna il Vegan festival. L’appuntamento, organizzato da Feshion Eventi in collaborazione con Confesercenti, è in programma domani e domenica in piazza Trento e Trieste. Alla presentazione erano presenti Angela Travagli, assessore alle Attività produttive, Alessandro Osti, direttore di Confesercenti, gli organizzatori Alessandra Scotti e Mirko Marangella di Feshion Eventi. "Il Vegan festival è un evento molto importante per la nostra città – ha affermato l’assessore Travagli – perché rappresenta l’apertura e l’inclusione a idee e a differenti modi di approcciarsi al cibo. È importante far conoscere diversi stili di vita a tutti e la collocazione centrale del festival va in questo senso, perché è aperto a tutti, non solo rivolto ai vegani". L’evento è totalmente gratuito e non vi sarà alcun costo di ingresso o di partecipazione a seminari, workshop e show cooking. Il primo appuntamento è domani alle 11 con la presentazione degli eventi del Vegan festival a cura degli organizzatori. "Un festival vegano aperto a tutti – ribadiscono Alessandra Scotti e Mirko Marangella – per conoscere e avvicinarsi ad un’alimentazione e a uno stile di vita etici nel rifiuto di ogni forma di sfruttamento animale". Per tutto il weekend sarà possibile gustare specialità vegane. "Confesercenti – conclude Osti – ha da sempre sostenuto questa iniziativa".