Cuginetti investiti, salvo anche il secondo

Migliorano le condizioni del bambino di 10 anni investito a Gallo di Poggio Renatico, nella prima serata di sabato scorso. Ieri i medici hanno sciolto la prognosi, dunque il piccolo è fuori pericolo nonostante la condizione permanga di una certa gravità. Sempre ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, è stato però trasferito in pediatria, spostandosi dunque dal reparto Rianimazione dov’era fino a ieri. Si trattava di una situazione di massima allerta per le varie fratture sparse in tutto il corpo ma soprattutto per il colpo preso alla testa. Nell’incidente, infatti, era stato lui ad essere stato preso in pieno dall’auto mentre il cugino di 6 anni aveva riportato lesioni di gravità inferiore ed era stato ricoverato all’ospedale di Cona, da dove è stato dimesso nella giornata di lunedì.

l. g.