Cugini uccisi e bruciati nell’auto. Le nuove indagini non bastano, seconda richiesta di archiviazione

Ferrara, 30 settembre 2025 – Le nuove indagini non sono bastate a dissolvere la spessa coltre del dubbio. A oltre un anno dall’ordinanza del giudice che disponeva ulteriori accertamenti sull’omicidio dei cugini Riccardo e Dario Benazzi, freddati a colpi di fucile e poi bruciati nella loro auto in un campo a Rero il 28 febbraio del 2021, l’attività investigativa sembra essere arrivata a un punto morto. Nei giorni scorsi, la procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio, artigiani, finora gli unici indagati per il delitto.

È la seconda volta dopo la prima analoga istanza del maggio 2023. Un passaggio ritenuto necessario dal momento che i recenti accertamenti non hanno permesso di superare le perplessità sollevate sia dal gip che dal tribunale del Riesame in relazione agli elementi raccolti a carico di padre e figlio, certo compatibili con il castello accusatorio ma non solidi al punto da ‘inchiodarli’.

L’auto carbonizzata. Nei riquadri: a sinistra Riccardo Benazzi, a destra Dario Benazzi

Dopo la prima richiesta di archiviazione, accogliendo l’opposizione dei familiari delle vittime il giudice per le indagini preliminari aveva indicato tre piste da percorrere: il raffronto tra il Dna di un terzo uomo presente sul posto e il materiale genetico rinvenuto nei reperti sequestrati, l’analisi del lantanio trovato sulla maglia di Manuel Mazzoni come possibile indizio di sparo e un accertamento finalizzato a capire quante persone sarebbero servite per trasportare i due corpi dal luogo del delitto (un campo al confine con la proprietà dei Mazzoni che ospitava un impianto eolico ideato da Riccardo Benazzi) al punto del ritrovamento. Quest’ultimo esperimento ha effettivamente dimostrato che per quell’operazione erano necessarie almeno due persone, ma non aggiunge nulla sulle eventuali responsabilità degli indagati. Discorso analogo per le altre verifiche. I test sul Dna del ‘terzo uomo’ hanno dato esito negativo, così come a nulla ha portato l’analisi del lantanio. Restano infine in piedi le incertezze sull’ora del delitto, sulla riconducibilità a padre e figlio dell’incendio della macchina e sul movente. Non è infine emersa nessuna compatibilità tra il fucile sequestrato ai Mazzoni e l’arma usata per uccidere. Insomma, l’ultimo anno di indagini non ha sciolto i nodi già emersi al momento della prima richiesta di archiviazione, lasciando sul tavolo un rompicapo all’apparenza irrisolvibile.

La conclusione della procura non convince però i difensori dei familiari delle vittime, che annunciano una nuova impugnazione. “Riteniamo che sussistano tutti gli elementi di prova per un’imputazine coatta ed è quello che chiederemo al gip –- hanno dichiarato gli avvocati Denis Lovison e Massimiliano Sitta –. Abbiamo presentato opposizione a questo fine, chiedendo l’imputazione e ulteriore attività istruttoria. Erano già state disposte nuove indagini che a nostro avviso hanno portato elementi di prova idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Insisteremo pertanto per ottenere l’imputazione coatta e per chiedere nuove prove, suggerendo alcuni temi di indagine finora inesplorati”. L’obiettivo, chiudono i legali, “è quello di celebrare il processo al fine di individuare le responsabilità degli indagati e dare giustizia alle vittime di questo efferato duplice omicidio. È giusto che i familiari possano sapere quello che è successo, come è accaduto e, soprattutto, chi lo ha commesso”.