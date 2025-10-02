Cugini uccisi e bruciati: "Mazzoni estranei ai fatti. Su di loro nessuna prova, l’inchiesta va archiviata"

"Opporsi ancora significa dare voce a sentimenti di vendetta. È questo l’unico motivo che può portare a contestare la seconda richiesta di archiviazione dell’inchiesta a carico di Filippo e Manuel Mazzoni, nonostante, come dimostrato dall’incidente probatorio, siano estranei all’omicidio. Non ci sono elementi per continuare ad opporsi". Così commenta l’avvocato difensore dei Mazzoni, Stefano Marangoni, la probabile opposizione alla seconda richiesta di archiviazione dell’inchiesta a carico degli unici indagati nell’ambito dell’omicidio dei cugini Riccardo e Dario Benazzi, freddati a colpi di fucile e poi bruciati nella loro auto in un campo a Rero il 28 febbraio del 2021. E poi precisa: "Non ci sono mai state perplessità da parte sia del gip che del tribunale del riesame in relazione agli elementi raccolti nelle indagini. Quando il pm impugnò nel marzo 2022 l’ordinanza di rigetto della misura cautelare nei confronti dei Mazzoni, il tribunale del riesame, alla luce del materiale investigativo, rigettò l’impugnazione perché padre e figlio furono considerati estranei ai fatti". E ancora: "Confermo quanto detto all’accoglimento dell’opposizione alla prima archiviazione – continua l’avvocato Marangoni –, ossia che non doveva essere accolta perché carente dal punto di vista degli elementi tecnici previsti dal codice di procedura penale. A fronte di un delitto efferato, capisco che il giudice abbia voluto a titolo di cortesia accogliere la prima opposizione all’archiviazione. Non c’è, però, appiglio perché le indagini suppletive sono sono prive di incidenza concreta. Indagini il cui non esito ha portato la procura alla seconda richiesta di archiviazione". Poi il legale difensore dei Mazzoni sottolinea che "non sono state trovate tracce ematiche sulla macchina dei miei clienti e anche le comparazioni del Dna sulla pulsantiera dell’auto, non hanno portato a nulla. La particella di polvere di lantanio, inoltre, trovata sul maglione di Manuel Mazzoni non ha la forma tipica di quella proveniente dalla polvere da sparo. Le stesse armi degli indagati, come da analisi, non hanno mai sparato. Insomma, parliamo di assenza di tracce ematiche, assenza di polveri da sparo, assenza di impronte digitali sulle armi. Non vi è dubbio, quindi, che i miei clienti siano estranei ai fatti". E conclude: "Una ulteriore opposizione alla seconda richiesta di archiviazione è irresponsabile e contro il principio del giusto processo – scandisce Marangoni –.Non è mio costume polemizzare con le persone offese e i loro legali. Ma cosa fa di un avvocato un buon avvocato? Sono i buoni clienti. Questi non sono solo quelli che pagano la parcella ma soprattutto quelli che non chiedono di dare voce a sentimenti di vendetta. Il mio studio legale ha clienti eccellenti". Intanto, i difensori dei familiari delle vittime, hanno annunciato, come era prevedibile, una nuova impugnazione. "Riteniamo che sussistano tutti gli elementi di prova per un’imputazione coatta ed è quello che chiederemo al gip – hanno dichiarato gli avvocati Denis Lovison e Massimiliano Sitta –. Abbiamo presentato opposizione a questo fine, chiedendo l’imputazione e ulteriore attività istruttoria. Erano già state disposte nuove indagini che a nostro avviso hanno portato elementi di prova idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Insisteremo pertanto per ottenere l’imputazione coatta e per chiedere nuove prove, suggerendo alcuni temi di indagine finora inesplorati".