Cugini uccisi e carbonizzati: "Li hanno trascinati in due"

MIGLIARINO

di Cristina Rufini

Almeno due persone, ma non è improbabile che possano essere state tre, impegnate a trascinare i corpi ormai senza vita dei cugini Riccardo e Dario Benazzi, 64 e 70 anni, uccisi a fucilate in un terreno agricolo di via Copparo, il 28 febbraio del 2021. Avvolti in un telo, probabilmente, e poi trascinati fino all’auto, la Volkswagen Polo verde poco distante, con cui le vittime avevano raggiunto quel luogo dove avrebbero dovuto smontare l’impianto eolico realizzato da Riccardo Benazzi molti anni prima. E’ la conclusione più importante cui è giunto l’ingegner Fabio Boscolo, nella relazione tecnica che fa parte del supplemento di indagine sul duplice omicidio. Dopo una serie di simulazioni e di prove tecniche in base alla documentazione che gli è stata fornita, il consulente scelto dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, ha concluso che sarebbe stato praticamente impossibile per una sola persona riuscire a caricare entrambi i corpi, di persone comunque non esili, all’interno dell’utilitaria: uno adagiato sul retro dell’auto dietro i sedili anteriori, mentre l’altro, disposto parallelamente, sdraiato sul sedile posteriore. Manovre che per il consulente hanno richiesto l’impegno di almeno due persone. L’ingegner Boscolo ha anche ipotizzato i tempi necessari per l’intera operazione: 16 minuti in totale per due persone e 14 minuti per l’impiego di tre persone.

Nella parte finale della relazione, il consulente evidenzia anche le possibili mosse dei responsabili. Al momento del duplice delitto sono sotto indagine Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio, che all’epoca vivevano in un podere poco distante dal luogo dell’omicidio. Il consulente ipotizza gli eventuali spostamenti per caricare i corpi in auto. Asserendo che con l’auto lentamente i presunti assassini potrebbero aver raggiunto il piazzale della casa antistante il podere dove vivevano i Mazzoni, qui la Polo essere stata riempita della legna servita poi per dare alle fiamme vettura e corpi, in una zona poco distante. Dove fu trovata alle 21 di quella domenica. La procura al termine delle indagini preliminari aveva chiesto l’archiviazione della posizione dei Mazzoni (assistiti dall’avvocato Stefano Marangoni). Il gip Silvia Marini ha concesso il supplemento di indagine, dopo l’opposizione dell’avvocato Denis Lovison che assiste i familiari di Dario. Ora si attende la nuova decisione della procura.