Ferrara, 11 dicembre 2021 - Nessuna traccia di sparo né elementi biologici che riconducano alle vittime. Non hanno ‘parlato’ più di tanto i reperti raccolti sui corpi, sull’auto e sui vestiti di Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio indagati per l’omicidio dei cugini Dario e Riccardo Benazzi, uccisi a colpi di fucile e ritrovati carbonizzati sul sedile posteriore di un’auto nelle campagne di Rero la mattina del 28 febbraio. Gli esiti delle perizie super partes realizzate dai tecnici scelti dal tribunale in vista dell’incidente probatorio sono stati depositati nei giorni scorsi e dovranno essere discussi nell’udienza già fissata per mercoledì prossimo davanti al giudice per le indagini preliminari Vartan Giacomelli.

Le analisi richieste erano due. La prima riguardava una serie di accertamenti chimici di laboratorio con lo scopo di cercare residui di polvere da sparo ed eventuali impronte o tracce genetiche sugli indagati e su alcuni oggetti raccolti nei giorni successivi al delitto (tra cui anche alcune armi). A occuparsene è stato il chimico forense ed ex carabiniere del Ris Oscar Ghizzoni. La seconda riguardava alcune verifiche di natura biologica e genetica sulle scarpe, sull’auto dei Mazzoni e su altri reperti. A esegurli è stato un altro ex Ris, il genetista Pasquale Linarello. Per quanto riguarda i test di tipo chimico, i tamponi eseguiti su mani, naso e orecchie degli indagati non avrebbero messo in luce particelle riconducibili allo sparo. Discorso simile per i vestiti, dove non sono stati rinvenuti elementi di interesse investigativo. Nessuna impronta recente, infine, nemmeno sul pezzo di accendino trovato dagli inquirenti.

La perizia biologica ha messo sotto la lente una serie di oggetti, tra cui i tappetini della Opel Corsa e le scarpe degli indagati. L’ispezione sulle scarpe ha portato a individuare alcune strutture pilifere i cui profili genetici non sarebbero però interpretabili. Con l’eccezione di un pelo sotto una scarpa da ginnastica, da cui è emerso però un profilo genetico maschile non compatibile con quello delle vittime. Per quanto riguarda l’analisi dei vari reperti e dei tappetini dell’auto, il perito non avrebbe individuato tracce di sangue, nemmeno allo stato latente. Solo sul pulsante dell’alzacristalli lato guidatore, il Luminol avrebbe messo in luce una traccia non riconducibile però a sangue e il cui profilo non sarebbe compatibile con quello delle vittime. Sui fucili, infine, sono stati isolati profili genetici misti, ma senza alcuna compatibilità certa con quelli delle vittime.

In queste ore le relazioni dei periti sono allo studio delle parti (il pubblico ministero Lisa Busato e gli avvocati Stefano Marangoni per i due indagati, Denis Lovison per la famiglia di Dario e Massimiliano Sitta per la figlia di Riccardo Benazzi). Le conclusioni dei tecnici, come anticipato, verranno discusse in udienza mercoledì prossimo. Un appuntamento che rappresenterà un passaggio chiave per il prosieguo dell’inchiesta sul duplice omicidio di Rero.